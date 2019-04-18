В сети показали кадры из второй серии "Игры престолов" (фото)

Второй эпизод покажут зрителям 21 апреля, его продолжительность составляет 58 минут.

Канал HBO поделился новыми кадрами из второй серии финального сезона "Игры престолов". Второй эпизод покажут зрителям 21 апреля, его продолжительность составляет 58 минут.

Читайте такжеОпубликован тизер второй серии нового сезона "Игра престолов"На фото из нового эпизода Джейми Ланнистер показан в ожидании суда в Большом зале. В новой серии Дейнерис Таргариен примерила новый наряд, Лианна Мормонт предстанет в доспехах, Джон Сноу узнает, что армия мертвых будет стоять у стен Винтерфелла к утру, а Старки настроены против Ланнистера.

Как сообщал УНИАН, первую серию финала "Игры престолов" слили в сеть раньше премьеры.