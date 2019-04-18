В России внезапно умерла звезда сериала "Кадетство"

Актрисе Ирине Цывиной было 55 лет.

Российская актриса Ирина Цывина, известная по сериалам "Кадетство" и "Ольга", умерла в возрасте 55 лет.

Об этом "ТАСС" сообщила в четверг актриса Ксения Хаирова, которая дружила с Цывиной.

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"Ирина скончалась, только что разговаривала с моргом, мне подтвердили, - сказала собеседница агентства. - Ее тело привезли сегодня в час ночи, причина смерти пока неизвестна".

Ирина Цывина родилась 1 июля 1963 года Минске. Известна по сериалам "Кадетство", "Ольга", "Полицейский с Рублевки", "По ту сторону смерти", "Петровка, 38", "Папины дочки", в фильмах "В полосе прибоя", Елки-палки!", "Принцесса цирка" и других.

Как сообщал УНИАН, в среду, 27 марта, умерла заслуженная артистка Украины Зинаида Цесаренко.