"Просто персик": Каменских в соблазнительном мини с глубоким декольте взбудоражила сеть (фото)
12:45, 18 апреля 2019Общество
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Певица выбрала платье, открывающее ноги и грудь.
Каменских "засветила" грудь в платье с глубоким декольте / фото instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, покорила сеть новым фото.
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Певица в своем Instagram опубликовала снимок, на котором она в блестящем платье мини с глубоким декольте.
Подписчикам такой образ понравился, под фото накопилось множество восторженных комментариев.
"Блестящая женщина в блестящем платье", "Секси", "Настя, такие прикиды идеальные для тебя", "Посексуальнее Семенович", "Ножки шикарные, огонь, Настя", "Горячая красотка", "Божественно красивая", "Фигурка супер, красавица", - пишут комментаторы.
фото instagram.com/kamenskux
Как сообщал УНИАН, ранее Каменских с приоткрытым ртом завела фанатов пикантным фото.
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