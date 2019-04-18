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"Просто персик": Каменских в соблазнительном мини с глубоким декольте взбудоражила сеть (фото)

12:45, 18 апреля 2019
Общество
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Каменских "засветила" грудь в платье с глубоким декольте / фото instagram.com/kamenskux

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Певица в своем Instagram опубликовала снимок, на котором она в блестящем платье мини с глубоким декольте.

Подписчикам такой образ понравился, под фото накопилось множество восторженных комментариев.

"Блестящая женщина в блестящем платье", "Секси", "Настя, такие прикиды идеальные для тебя", "Посексуальнее Семенович", "Ножки шикарные, огонь, Настя", "Горячая красотка", "Божественно красивая", "Фигурка супер, красавица", - пишут комментаторы.

фото instagram.com/kamenskux

Как сообщал УНИАН, ранее Каменских с приоткрытым ртом завела фанатов пикантным фото.

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Теги: #Настя Каменских