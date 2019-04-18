"Просто персик": Каменских в соблазнительном мини с глубоким декольте взбудоражила сеть (фото)

Певица выбрала платье, открывающее ноги и грудь.

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, покорила сеть новым фото.

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Певица в своем Instagram опубликовала снимок, на котором она в блестящем платье мини с глубоким декольте.

Подписчикам такой образ понравился, под фото накопилось множество восторженных комментариев.

"Блестящая женщина в блестящем платье", "Секси", "Настя, такие прикиды идеальные для тебя", "Посексуальнее Семенович", "Ножки шикарные, огонь, Настя", "Горячая красотка", "Божественно красивая", "Фигурка супер, красавица", - пишут комментаторы.

Как сообщал УНИАН, ранее Каменских с приоткрытым ртом завела фанатов пикантным фото.