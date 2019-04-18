Муж сбежавшей в Россию Повалий высказался о "запрете" певицы в Украине

Лихута подчеркнул, что живут они в Украине, но "учитывая определенные моменты, связанные с работой", выезжают работать за пределы страны.

Украинская певица Таисия Повалий, которая работает в России, не выступает в родной стране, так как здесь ее "травят".

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Об этом заявил ее муж и продюсер Игорь Лихута в интервью "КП" в "Украине". "Таисия - гражданка Украины, она народная артистка Украины. Кто имеет право запрещать ей, гражданке Украины, народной артистке Украины, выступать и петь для украинских граждан?! Это они пусть делают какие-то выводы. А мы никаких выводов делать не будем. Мы - граждане Украины, Тая - украинская певица, она всегда ею была, есть и будет", - заявил он.

При этом Лихута не считает ошибкой гастроли певицы на территории страны-агрессора. Лихута также подчеркнул, что живут они в Украине, но "учитывая определенные моменты, связанные с работой", выезжают работать за пределы страны.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что сбежавшая в Россию украинская певица Повалий впервые станет бабушкой.