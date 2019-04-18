Вербное воскресенье 2019 - главные приметы праздника

С давних времен в Украине с почетом относились к вербе, наделяя ее чудодейственной силой.

Вербное воскресенье является одним из великих переходящих церковных праздников. В 2019 году Вербное воскресенье приходится на 21 апреля. Этот праздник был введен в честь вхождения Иисуса Христа в Иерусалим накануне его страданий и распятия. УНИАН предлагает вам вспомнить главные приметы на Вербное воскресенье.

Вербное воскресенье – что делали в этот день наши предки

С давних времен в Украине с почетом относились к вербе, наделяя ее чудодейственной силой. Особенно ценится и почитается верба, освященная в Вербное воскресенье.

Вербу сажали возле колодцев: считалось, что она очищает воду, «вытягивая» ил и грязь. Кроме того, верба символизировала плодородие и женское начало: «Як в городі верба рясна, то на дворі дівка красна».

Новорожденной девочке повитуха желала «краси калини, а сили верби» и клала в колыбель пучок калины и веточку освященной вербы. Освященные вербовые прутики сажают возле дома, где есть девушка. Если веточка примется - девушка выйдет замуж вскоре.

В Вербное воскресенье вербой бьют детей, чтобы росли здоровые, веселые и богатые, приговаривая при этом: «Не я б’ю - верба б’є, За тиждень - Великдень, Недалечко - червоне яєчко!».

Также вербовые котики давали детям от боли в горле.

С освященной вербой после возвращения из церкви хозяева обходили загоны для скота, конюшни и пчельники, чтобы хозяйство было в порядке, пчелы хорошо роились, а коровы давали много молока.

Вербой на день Святого Юра впервые после зимы выгоняют скот в поле, чтобы скотина была здоровая и в силе.

Вербой в древности отводили грозовые тучи - махали свяченой вербой в сторону облаков и отводили громы и град.

Вербу бросали в пожар - чтобы усмирить огонь.

Сухой прошлогодней святой вербой разжигали печь под пасхальные куличи.

Во многих местностях клали покойнику в гроб веточку освященной вербы.

Считается, что освященные веточки вербы обладают особой силой: оберегают дом от бед и пожаров. Их хранят целый год, а потом сжигают или бросают в реку с сильным течением Если такое растение пустило корни, его нужно посадить, однако сделать это лучше не в Вербное воскресенье, а в другой день.

По православной традиции в день Вербного воскресенья нельзя работать - строго запрещен как любой физический труд (уборка, стирка, занятия в огороде и саду), так и шитье, вязание и даже занятия рукоделием.

В Вербное воскресенье важно иметь светлые мысли и радостный настрой.

Приметы на Вербное воскресенье

Наши предки верили, что этот день может помочь бесплодным: женщина должна сама с утра срезать веточки вербы, освятить их в храме и хранить в доме, что должно помочь познать радость материнства.

В народе говорят, что в этот праздник можно исцелиться от разных болезней, искупавшись в отваре из свяченой вербы.

Считается, что комнатные растения, высаженные в Вербное воскресенье, хорошо растут и приносят в дом богатство.

Если в Вербное воскресенье тепло и сухо - летом будет большой урожай фруктов.

В Вербное воскресенье ударил мороз - год принесет много пшеницы.

Ветер, который дует в такой день, будет сопровождать все лето.

Где вода, там верба, а где верба, там и вода.

Без вербы – не весна.

Если погода ясная и теплая - урожай фруктов будет хорошим.

Верба распутицу ведет, гонит с реки последний лед.

На Вербной мороз - яровые хлеба хороши будут.

Если перед Вербным Воскресеньем появилось много «сережек» вербы (распустились почки), то весь год будет урожайным, плодородным и богатым на хорошие события.