Алла Пугачева поразила внешним видом на юбилейном концерте (фоторепортаж, видео)
Алла Пугачева выступила на юбилейном концерте в Кремле. В зале ее поддерживали друзья и коллеги, а в финале вечера на сцену вышли родственники Примадонны, включая супруга и маленьких Гарри и Лизу.
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Со сцены прозвучали не только хорошо знакомые хиты, но еще и новые композиции, которые артистка специально приготовила к мероприятию, пишет СтарХит.
Сюрпризом для зрителей стало то, что в финале вечера на сцене появились близкие Аллы Борисовны. Во время исполнения песни «Женщина, которая поет» к звезде подошли муж Максим Галкин, дочь Кристина Орбакайте, двойняшки Лиза и Гарри. Ранее Примадонна признавалась, что именно ради детей она решила дать сольный концерт.
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Вся семья в сборе! ❤️❤️❤️ @orbakaite_k #КристинаОрбакайте #Орбакайте #слюбовьювдуше #kristinaorbakaite #orbakaite_k #orbakaite #k_orbakaite_k_fan #orbakaitefanpage @dennyartview #денибайсаров #клавдияземцова #аллапугачева #пугачева #семья #кремль #сднемрождения #happybirthday #максимгалкин #елизаветагалкина
"Я бы хотела, чтобы они увидели меня на сцене. Конечно, они видели старые концерты, записи, но они не ассоциируют меня с той женщиной. Я хочу выступить, чтобы у Лизы и Гарри осталась память обо мне", — признавалась артистка.
Стоит отметить, что зрители встречали Пугачеву аплодисментами. Едва певица вышла на сцену, как весь зал тут же встал и поприветствовал ее бурными овациями. Билеты были раскуплены еще задолго до самого концерта, а среди гостей вечера оказались не только родственники Примадонны, но и ее коллеги.
Так, мероприятие посетили Светлана Лобода, Ирина Мирошниченко и Филипп Киркоров с детьми. Король отечественной эстрады навестил бывшую жену за кулисами и поздравил ее с успехом.
"Браво, Алла! Усталая, но счастливая. Спасибо за этот нереальный сегодняшний вечер, который ждала вся страна десять лет! Голос, звучавший живьем два часа, покорял, влюблял, вдохновлял и завораживал нас. Спасибо, что ты есть. Спасибо, что ты с нами. Была, есть и будешь", — поделился эмоциями Киркоров в Instagram.
Пугачева несколько месяцев готовилась к шоу. Она занималась вокалом и прорабатывала каждый музыкальный номер. Особенно зрителям запомнились костюмы Примадонны. Во время одного из номеров она появилась на сцене в пышной красной юбке, черной водолазке и с забавными хвостиками. Фанаты отметили, что артистка выглядела счастливой и жизнерадостной.
Сама Алла Борисовна с удовольствием общалась с публикой. Во время концерта она неоднократно поблагодарила зрителей за их многолетнюю поддержку и любовь, которая всегда помогала Пугачевой творить.
#Reposty: @on.larina via @reposty_app ··· “ Я ПЛАКАЛА через песню. АЛЛА ПУГАЧЕВА. Это сильный концерт. Браво! Браво!! Браво!!! Песни новые, а как в былые времена: со смыслом и берущие за душу. Я счастлива, что была на сегодняшнем концерте. PS: @alla_orfey Я ЛЮБЛЮ АЛЛУ ПУГАЧЕВУ. За что -не могу объяснить. Это мощная личность! Вождь, так я её называю. И из всех известных людей я мечтаю просто поговорить только с ней. И в жизни все возможно! Я знаю. ”
#Reposty: @misha_bro via @reposty_app ··· “ Алла @alla_orfey как всегда неотразима! 😍Что бы там не вякали, а иметь такой голос, пробирающий до мурашек половину концерта, несмотря на годы, дорогого стоит(а сколько именно это стоит вам лучше не знать😅🔥)! Но главное-это Артист с большой буквы, женщина, которая выходит только на сцену-и все, ты как под гипнозом не можешь оторвать глаз от неё до последней песни! Счастлив, что удалось побывать на концерте той женщины, на творчестве которой я буквально рос😅#пугачева #аллапугачева #кремль #концерт #звезды #селебрити #лакшери #вип #роскошь ”