Алла Пугачева поразила внешним видом на юбилейном концерте (фоторепортаж, видео)

Во время концерта Пугачева выходила на сцену в разных образах. Она сменила три наряда за вечер — черный, красно-черный, черно-белый. Все они подчеркивали ее похудевшие ножки. Фаны заметили, что Примадонна выглядит потрясающе на свои 70 лет.

Алла Пугачева выступила на юбилейном концерте в Кремле. В зале ее поддерживали друзья и коллеги, а в финале вечера на сцену вышли родственники Примадонны, включая супруга и маленьких Гарри и Лизу.

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Со сцены прозвучали не только хорошо знакомые хиты, но еще и новые композиции, которые артистка специально приготовила к мероприятию, пишет СтарХит.

Сюрпризом для зрителей стало то, что в финале вечера на сцене появились близкие Аллы Борисовны. Во время исполнения песни «Женщина, которая поет» к звезде подошли муж Максим Галкин, дочь Кристина Орбакайте, двойняшки Лиза и Гарри. Ранее Примадонна признавалась, что именно ради детей она решила дать сольный концерт.

"Я бы хотела, чтобы они увидели меня на сцене. Конечно, они видели старые концерты, записи, но они не ассоциируют меня с той женщиной. Я хочу выступить, чтобы у Лизы и Гарри осталась память обо мне", — признавалась артистка.

Стоит отметить, что зрители встречали Пугачеву аплодисментами. Едва певица вышла на сцену, как весь зал тут же встал и поприветствовал ее бурными овациями. Билеты были раскуплены еще задолго до самого концерта, а среди гостей вечера оказались не только родственники Примадонны, но и ее коллеги.

Так, мероприятие посетили Светлана Лобода, Ирина Мирошниченко и Филипп Киркоров с детьми. Король отечественной эстрады навестил бывшую жену за кулисами и поздравил ее с успехом.

"Браво, Алла! Усталая, но счастливая. Спасибо за этот нереальный сегодняшний вечер, который ждала вся страна десять лет! Голос, звучавший живьем два часа, покорял, влюблял, вдохновлял и завораживал нас. Спасибо, что ты есть. Спасибо, что ты с нами. Была, есть и будешь", — поделился эмоциями Киркоров в Instagram.

Пугачева несколько месяцев готовилась к шоу. Она занималась вокалом и прорабатывала каждый музыкальный номер. Особенно зрителям запомнились костюмы Примадонны. Во время одного из номеров она появилась на сцене в пышной красной юбке, черной водолазке и с забавными хвостиками. Фанаты отметили, что артистка выглядела счастливой и жизнерадостной.

Сама Алла Борисовна с удовольствием общалась с публикой. Во время концерта она неоднократно поблагодарила зрителей за их многолетнюю поддержку и любовь, которая всегда помогала Пугачевой творить.