Полнолуние в апреле: чем оно опасно и как повлияет на знаки Зодиака

Полнолуние 19 апреля называют энергетически сильным, которое может привести к переменам.

Полнолуние в апреле приходится на 19 число, оно произойдет в знаке Весов. Это – весьма опасный день, ведь некоторые, даже благородные поступки, могут обернуться против вас.

Полнолуние в апреле: когда и во сколько произойдет

Полнолуние 19 апреля произойдет в 14 часов 12 минут по киевскому времени. По лунному календарю это будет 14 лунный день.

Полнолуние: советы и предостережения

По словам астрологов, это полнолуние опасно тем, что вас могут начать мучить воспоминания о неприятных событиях прошлого, вы можете стать слишком эмоциональными и чувствительными. Поэтому 19 апреля постарайтесь контролировать свои слова и эмоции, не будьте слишком вспыльчивыми.

Этот день может стать как самым опасным, так и самым продуктивным днем, говорят эксперты.

Так, в полнолуние существует ряд запретов, среди которых: ссоры, дальние путешествия, эксперименты с прической, подписание важных документов, одалживание денег.

Считается, что в полнолуние нельзя планировать и проводить операции, ведь это может плохо повлиять на ваше здоровье.

Астрологи говорят, что в этот день полнолуние будет по-настоящему уникальным, ведь в вашу жизнь могут прийти люди из прошлого, даже те, с кем вам когда-то связывали любовные отношения. Поэтому звезды обещают 19 апреля яркий эмоциональный всплеск и даже сексуальные приключения.

А вот чтобы избежать негативного влияния полной Луны, поможет любимое дело или просто отдых. Астрологи советуют в этот день прогуляться в парке, заняться спортом или почитать книгу. Также этот день прекрасно подходит для налаживания романтических отношений.

По словам экспертов, 19 апреля – прекрасный день для того, чтобы воплотить в жизнь задуманное. Но есть одно «но»: действуйте только в том случае, если вы все четко спланировали.

Также полнолуние является самым подходящим временем для того, чтобы избавиться от своих страхов, комплексов, предрассудков и вредных привычек.

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Полнолуние 19 апреля 2019 года: как повлияет на знаки Зодиака

Овен. Вы полны сил и энергии, но не спешите действовать, хорошенько все обдумайте. Также обратите внимание на свое здоровье, могут дать о себе знать некоторые хронические болезни.

Телец. Наконец-то в этот день вы сможете решить важные вопросы в личной жизни и добиться понимания от второй половины. Одиноким представителям этого знака Зодиака звезды сулят судьбоносную встречу.

Близнецы. Положение планет позитивно скажется на ваших эмоциях: ваша доброта и любовь захлестнут окружающих. Но не забывайте заботиться и о себе.

Рак. Если вы запутались и никак не можете разобраться в сложившейся ситуации, вот он, ваш день! 19 апреля отлично подходит для самоанализа и решения старых проблем.

Лев. В этот день звезды подарят вам эмоциональный подъем, поэтому можете смело браться за реализацию давно задуманных идей.

Дева. У представителей этого знака появится возможность изменить жизнь к лучшему. Главное – вовремя распознать знаки судьбы и не бояться действовать.

Весы. Могут возникнуть новые чувства и отношения. Для состоящих в паре представителей знака звезды сулят романтический вечер.

Скорпион. Представители этого знака – настоящие счастливчики дня. Им астрологи прогнозируют неожиданное предложение, которое поможет разрешить старые проблемы.

Стрелец. Первая половина дня привнесет в вашу жизнь немного хаоса, но во второй благодаря вашему спокойствию и способности все быстро разруливать ожидается приятный бонус.

Козерог. Вы будете немного растеряны и встревожены, что поможет вам четко осознать, какие цели должны отойти на второй план. Решения в этот день принесут в вашу жизнь больше порядка.

Водолей. В этот день представители этого знака смогут наконец-то осознать, что нужно прислушиваться к мнению окружающих. 19 апреля – день новых целей и стремлений.

Рыбы. Мечтательных Рыб порой сильно заносит. А в этот день – так точно. Будьте внимательны 19 апреля к позывам своей души, иначе ошибок не избежать.