"Самые стильные": украинские звезды "засветились" на российской премии (фото)

Артистки остались без наград, но зато смогли покрасоваться своими нарядами.

В Москве (Россия) состоялось ежегодное вручение премий "Самые стильные" от модного журнала. На мероприятие пришли и украинки - певица Анна Седокова и телеведущая Регина Тодоренко.

Артистки остались без наград, но зато смогли покрасоваться своими нарядами, передает Hello.

Регина появилась на красной дорожке в черном платье с перьями и в компании мужа Влада Топалова, который также предпочел в одежде черный цвет. Седокова также решила не выделяться и выбрала скромное платье-футляр.

На мероприятие также пришли такие российские звезды, как Ксения Собчак, Константин Богомолов, Яна Рудковская, Валерий Меладзе, Ляйсан Утяшева, Полина Гагарина, Юлия Ковальчук и многие другие.

Как сообщал УНИАН, ранее Лобода похвасталась российской премией из Кремлевского дворца.