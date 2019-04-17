Marvel в новом ролике показало всех выживших "Мстителей" (видео)

В тизере есть кадр, касающийся непосредственно «Финала» и показывающий всех выживших в сборе в штаб-квартире Мстителей.

Студия опубликовала видео под названием «To the End» («До конца» или «К концу») в преддверии грандиозной премьеры эпичного завершения не только франшизы «Мстители», но эпохи, начатой «Железным человеком» в 2008 году.

«Мстители: Финал» станут кульминацией и развязкой масштабной долгоиграющей истории, включающей 22 фильма. Все персонажи, все сюжетные линии, все эти Камни Бесконечности, разбросанные по отдельным картинам, сойдутся воедино и приведут к эпической развязке.

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В ностальгическом ролике Marvel вспоминает всех своих героев и все фильмы, даже «Невероятного Халка», только с лицом Марка Руффало, а не Эдварда Нортона. И это очень душевно, пишет "1k.com.ua".

Это видео — напоминание о том, как далеко продвинулись эти герои за последнее десятилетие и как уверенно и разнообразно они были представлены Marvel Studios. От более реалистичной и обоснованной истории происхождения Железного человека до безумных космических приключений Стражей галактики и психоделической магии Доктора Стрэнджа.

Также в тизере есть кадр, касающийся непосредственно «Финала» и показывающий всех выживших в сборе в штаб-квартире Мстителей. И есть короткий взгляд на Таноса. Все, что нужно.

«Мстители: Финал» в украинский прокат с 25 апреля.

Как сообщал УНИАН, Marvel выпустила новый трейлер последних "Мстителей" и показала главного антагониста.