Черная вдова: Лобода удивила сеть странным нарядом (фото)

Лобода снялась в черной одежде и широкополой шляпе с пером в тон наряду.

Украинская певица Светлана Лобода поделилась в сети новыми снимками, которые пришлись по вкусу не всем ее поклонникам.

Соответствующие фото певица опубликовала в своем Instagram.

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Лобода снялась в черной одежде и широкополой шляпе с пером в тон наряду. Снимки певица оставила без подписи, лишь сопроводила эмодзи "разбитое сердце".

Подписчики певицы назвали наряд "траурным", а саму Лободу - "черной вдовой".

"Черная вдова", "Как Дона Роза с известного фильма. Какой-то траурный прикид", "Тилль видать, бросил", "Миледи из 3х мушкетеров", "Ужасные очки, как у кота Базилио", "Мадам Брошкина", "Миледи из Мушкетеров", "Такое ощущение, что она под Мадонну косит", - написали в комментариях.

Как сообщал УНИАН, Лобода выпустила тизер нового трека. На заставке к треку Лобода в костюме скелета "прикуривает" пулю от горящей розы.