Пугачева пришла на ток-шоу в день рождения и ужаснула постаревшим видом

Артистку в студии поддерживала вся семья: дочь Кристина Орбакайте с детьми, Максим Галкин с 5-летними двойняшками Гарри и Лизой.

Знаменитая певица Алла Пугачева редкий гость на скандальных ток-шоу. Однако в свой юбилей певица сделала исключение и пришла на российскую программу "Пусть говорят".

Артистку в студии поддерживала вся семья: дочь Кристина Орбакайте с детьми, Максим Галкин с 5-летними двойняшками Гарри и Лизой. А из коллег звезду приехали поприветствовать поэт Илья Резник, певец Николай Басков, композитор Игорь Николаев.

Читайте также"Скелет"- Лобода выпустила тизер нового трека

В фан-аккаунтах Аллы Пугачевой опубликовано множество фото с этой передачи. По мнению некоторых фанатов Пугачевой, Примадонна выглядит сильно постаревшей.

По мнению подписчиков, лицо Пугачевой напоминает восковую маску, а морщины очень заметны.

Как сообщал УНИАН, ранее бывший любовник Пугачевой рассказал подробности об интиме с певицей.