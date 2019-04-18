Зеленые праздники 2019 - поверья, обычаи и обряды

В Украине день Троицы - государственный праздник, а потому следующий день - понедельник 17-го июня, должен быть выходным.

Праздник Троицы один из двенадцати наибольших праздников в церковном календаре. Христиане украшают свои дома зелеными веточками деревьев и цветами, посещают храмы, накрывают праздничные столы. Ежегодно он отмечается в теплое время года, но в разные дни, поэтому многих интересует когда зеленые праздники в 2019 году.

Когда будут зеленые праздники 2019

Зеленые праздники каждый год отмечаются в разную дату. Неизменным остается празднование Троицы в воскресенье, а также привязка праздников к Пасхе.

Праздник Троицы каждый год отмечается через 50 дней от Воскресения Христова. Если в 2019-м году Пасху украинцы будут праздновать 28-го апреля, тогда, соответственно, праздник Троицы – 16-го июня.

В Украине день Троицы - государственный праздник, а потому, согласно действующему законодательству, следующий день - понедельник 17-го апреля, должен также быть выходным днем во всех бюджетных учреждениях.

Символы праздника

Величайшим символом, конечно, является сама Святая Троица. Не всем христианам удается до конца понять сущность Троицы. Речь идет не о трех Богах, а о трех Божественных образах, обладающих максимальным совершенством, и единую нераздельную сущность. Трое святых это: Сын, Отец и Святой Дух.

Материальным символом праздника является зелень. Это связано с тремя религиозными моментами.

- в момент, когда Господь передал Моисею святые скрижали с законами, согласно которым должен жить народ израильский, вокруг пророка зацвела земля.

- дом, в котором на апостолов сошел Дух Святой, также традиционно украшался зеленью.

- процесс цветения зелени можно ассоциировать с цветением человеческой души, когда она наполняется радостью и благодатью.

Что делать на Троицу

Утро дня Троицы христиане начинают с посещения храма Божьего. После окончания литургии отцы соглашаются освятить заранее подготовленные травы и букеты. Придя домой, цветы можно разбросать по огороду, полю, чтобы лучше был урожай. Часть освященного букета прячут под крышу дома (для защиты от зла), часть - высушивают для приготовления лекарственных отваров (например, ромашку, чабрец, василек, зверобой, мяту). Также их кладут под подушку, если есть нарушения сна или испуги у детей.

В этот день украинцы ходят друг к другу в гости, накрывают праздничные столы, навещают усопших родственников на кладбище.

На Зеленые праздники, как и после Пасхи, навещают умерших родственников, могилы которых осыпают клечаным зельем. На кладбище устраивают панихиды и общие поминальные трапезы.

Для молодежи, зеленые праздники - день веселья и гуляний.

Поверья на праздник Троицы

В течение многих лет славяне были убеждены, что купаться во время зеленых праздников нельзя не только в незнакомом водоеме, но и в ванне. В плохом случае могло произойти утопление, ведь считалось, что этому могли поспособствовать русалки.

Среди домашних работ, от которых обязательно нужно было отказаться, стоит назвать: шитье, уборку, мытье и стирку. Также ничего нельзя делать на огороде и в саду.

Уберечься от несчастий и защитить своих родных можно в том случае, если щедро на праздник Троицы раздавать милостыню нуждающимся. Никого, кто просит о помощи в этот день, нельзя обходить своим милосердием.

Народные обычаи и обряды на троицу

Важным атрибутом во многих селах остается «заплетенная» березка. Деревце украшают разноцветными полосками ткани и делают из него арку. Берясь под руки влюбленные пары пробегают сквозь арку, демонстрируя свое единство.

На Левобережье издавна девушки «водили тополю». То есть переодевали одну девушку и ходили по домам (немного напоминает вертеп на Рождество). Хозяева радушно принимать у себя гостей и за искренние поздравления одаривают их пряностями.

Утром в Зеленое воскресенье девушки берут продукты, зовут ребят и с песнями-веснянками и гаивками идут в лес или в рощу. Там играют, поют, водят хоровод, а потом садятся и вместе едят все, что принесли. После этого ищут в лесу молодые березки, которые имеют тонкие и длинные ветви-прутья, и завивают венки, распевая соответствующие песни.

Троицкие развлечения начинались с понедельника и продолжались целую неделю. Обычно их устраивали в лесу или в поле, на выгоне за селом. Кое-где молодежные забавы и танцы проходили возле специальных кулис – игорного дуба или тополя. Они представляли собой длинный шест, к которому сверху горизонтально прикрепляли колесо, украшенное цветами, ветками, лентами.