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Зеленые праздники 2019 - поверья, обычаи и обряды

08:00, 18 апреля 2019
Общество
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Праздник Троицы в этом году отмечается 16-го июня / фото: razom.media/zeleni_svyata

Праздник Троицы один из двенадцати наибольших праздников в церковном календаре. Христиане украшают свои дома зелеными веточками деревьев и цветами, посещают храмы, накрывают праздничные столы. Ежегодно он отмечается в теплое время года, но в разные дни, поэтому многих интересует когда зеленые праздники в 2019 году.

Когда будут зеленые праздники 2019

Зеленые праздники каждый год отмечаются в разную дату. Неизменным остается празднование Троицы в воскресенье, а также привязка праздников к Пасхе.

Праздник Троицы каждый год отмечается через 50 дней от Воскресения Христова. Если в 2019-м году Пасху украинцы будут праздновать 28-го апреля, тогда, соответственно, праздник Троицы – 16-го июня.

В Украине день Троицы - государственный праздник, а потому, согласно действующему законодательству, следующий день - понедельник 17-го апреля, должен также быть выходным днем во всех бюджетных учреждениях.

Фото УНИАН

Символы праздника

Величайшим символом, конечно, является сама Святая Троица. Не всем христианам удается до конца понять сущность Троицы. Речь идет не о трех Богах, а о трех Божественных образах, обладающих максимальным совершенством, и единую нераздельную сущность. Трое святых это: Сын, Отец и Святой Дух.

Материальным символом праздника является зелень. Это связано с тремя религиозными моментами.

- в момент, когда Господь передал Моисею святые скрижали с законами, согласно которым должен жить народ израильский, вокруг пророка зацвела земля.

- дом, в котором на апостолов сошел Дух Святой, также традиционно украшался зеленью.

- процесс цветения зелени можно ассоциировать с цветением человеческой души, когда она наполняется радостью и благодатью.

Фото: fr.wikipedia.org

Что делать на Троицу

Утро дня Троицы христиане начинают с посещения храма Божьего. После окончания литургии отцы соглашаются освятить заранее подготовленные травы и букеты. Придя домой, цветы можно разбросать по огороду, полю, чтобы лучше был урожай. Часть освященного букета прячут под крышу дома (для защиты от зла), часть - высушивают для приготовления лекарственных отваров (например, ромашку, чабрец, василек, зверобой, мяту). Также их кладут под подушку, если есть нарушения сна или испуги у детей.

В этот день украинцы ходят друг к другу в гости, накрывают праздничные столы, навещают усопших родственников на кладбище.

На Зеленые праздники, как и после Пасхи, навещают умерших родственников, могилы которых осыпают клечаным зельем. На кладбище устраивают панихиды и общие поминальные трапезы.

Для молодежи, зеленые праздники - день веселья и гуляний.

Поверья на праздник Троицы

В течение многих лет славяне были убеждены, что купаться во время зеленых праздников нельзя не только в незнакомом водоеме, но и в ванне. В плохом случае могло произойти утопление, ведь считалось, что этому могли поспособствовать русалки.

Среди домашних работ, от которых обязательно нужно было отказаться, стоит назвать: шитье, уборку, мытье и стирку. Также ничего нельзя делать на огороде и в саду.

Уберечься от несчастий и защитить своих родных можно в том случае, если щедро на праздник Троицы раздавать милостыню нуждающимся. Никого, кто просит о помощи в этот день, нельзя обходить своим милосердием.

Фото: УНИАН

Народные обычаи и обряды на троицу

Важным атрибутом во многих селах остается «заплетенная» березка. Деревце украшают разноцветными полосками ткани и делают из него арку. Берясь под руки влюбленные пары пробегают сквозь арку, демонстрируя свое единство.

На Левобережье издавна девушки «водили тополю». То есть переодевали одну девушку и ходили по домам (немного напоминает вертеп на Рождество). Хозяева радушно принимать у себя гостей и за искренние поздравления одаривают их пряностями.

Утром в Зеленое воскресенье девушки берут продукты, зовут ребят и с песнями-веснянками и гаивками идут в лес или в рощу. Там играют, поют, водят хоровод, а потом садятся и вместе едят все, что принесли. После этого ищут в лесу молодые березки, которые имеют тонкие и длинные ветви-прутья, и завивают венки, распевая соответствующие песни.

Троицкие развлечения начинались с понедельника и продолжались целую неделю. Обычно их устраивали в лесу или в поле, на выгоне за селом. Кое-где молодежные забавы и танцы проходили возле специальных кулис – игорного дуба или тополя. Они представляли собой длинный шест, к которому сверху горизонтально прикрепляли колесо, украшенное цветами, ветками, лентами.

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Теги: #праздники