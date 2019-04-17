Известный российский писатель впал в кому - СМИ

Писатель находится на искусственной вентиляции легких.

В Уфе известный российский писатель Дмитрий Быков впал в кому — у него отек мозга.

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Как пишет в своем Telegram-канале Mash, его состояние очень тяжелое. "51-летний публицист ("ЖД", "Июнь") и литературовед был в Уфе, должен был выступать с лекцией. Там писателю резко стало плохо. Его увезли в больницу с отеком мозга: сахарный диабет, гипертония, переутомление", - говорится в сообщении.

Отмечается, что врачи созвали консилиум и решили в Москву писателя пока не везти, вечером соберутся еще раз. Он на искусственной вентиляции легких.

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