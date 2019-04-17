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Ани Лорак взбудоражила сеть фото без белья

10:28, 17 апреля 2019
Общество
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Под одеждой Каролины нет бюстгальтера / фото instagram.com/anilorak

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В кадре Ани Лорак позирует в коралловом комбинезоне. Волосы исполнительницы собраны, глаза она спрятала за солнцезащитными очками.

Но на снимке обращает на себя внимание интересная деталь: под одеждой певицы, очевидно, нет нижнего белья - бюстгальтера.

"Красотка", "Очень красиво", "Какое нежное фото", "Какая же вы идеальная", "Классный костюм, вам очень идет", "Ты прям фотомодель", - пишут в комментариях.

Ранее актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец удивила поклонников смелым фото. Она позировала на камеру в белой рубашке с расстегнутыми пуговицами в зоне декольте. Фанаты сразу заметили, что нижнее белье под одеждой на Кравец отсутствует. 

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Теги: #фото#Ани Лорак