Ани Лорак взбудоражила сеть фото без белья
Опальная украинская певица Ани Лорак показала поклонникам новый образ с отдыха в Дубае.
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В кадре Ани Лорак позирует в коралловом комбинезоне. Волосы исполнительницы собраны, глаза она спрятала за солнцезащитными очками.
Но на снимке обращает на себя внимание интересная деталь: под одеждой певицы, очевидно, нет нижнего белья - бюстгальтера.
"Красотка", "Очень красиво", "Какое нежное фото", "Какая же вы идеальная", "Классный костюм, вам очень идет", "Ты прям фотомодель", - пишут в комментариях.
Ранее актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец удивила поклонников смелым фото. Она позировала на камеру в белой рубашке с расстегнутыми пуговицами в зоне декольте. Фанаты сразу заметили, что нижнее белье под одеждой на Кравец отсутствует.