"Сочное тело": звезда "Квартала 95" взбудоражила сеть глубоким декольте (фото)
15:32, 16 апреля 2019Общество
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Поклонники сравнили Елену Кравец с вином, которое с каждым годом становится только лучше, и осыпали ее комплиментами.
Елена Кравец удивила сеть фото с глубоким декольте / Фото из открытых источников
Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец удивила поклонников смелым фото. Елена позировала на камеру в белой рубашке с расстегнутыми пуговицами в зоне декольте. Фанаты сразу заметили, что нижнее белье под одеждой на Кравец отсутствует.
Поклонники сравнили актрису с вином, которое с каждым годом становится только лучше, и осыпали ее комплиментами.
"Все лучшее, что есть в женщине - сочетание нежности, красоты, и манящего сочного тела", "Что могу сказать - как старое вино с каждым годом вкуснее", "Волшебная!", "Немного откровения!", - написали поклонники в сети.
Как сообщал УНИАН, ранее Тина Кароль произвела фурор глубоким декольте на шоу "Голос країни".
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