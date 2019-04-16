Скандальная Maruv кардинально сменила имидж (фото)
15:00, 16 апреля 2019Общество
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Maruv удивила радикальной сменой прически и цвета волос. Певица стала блондинкой.
Певица Maruv сменила длинные волосы короткими, но своими, и решила стать блондинкой.
В сториз она опубликовала свежие фото в абсолютно новом образе - пепельной блондинки.
Певица удивила поклонников кардинальной сменой имиджа / Фото: Instagram
Как сообщал УНИАН, ранее MARUV, которая со скандалом отказалась представлять Украину на Евровидении 2019 после победы в нацотборе, отправилась с концертами в Россию.
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