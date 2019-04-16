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Скандальная Maruv кардинально сменила имидж (фото)

15:00, 16 апреля 2019
Общество
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В сториз она опубликовала свежие фото в абсолютно новом образе - пепельной блондинки.

Певица удивила поклонников кардинальной сменой имиджа / Фото: Instagram

Как сообщал УНИАН, ранее MARUV, которая со скандалом отказалась представлять Украину на Евровидении 2019 после победы в нацотборе, отправилась с концертами в Россию. 

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Теги: #MARUV