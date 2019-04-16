Скандальная Maruv кардинально сменила имидж (фото)

Maruv удивила радикальной сменой прически и цвета волос. Певица стала блондинкой.

Певица Maruv сменила длинные волосы короткими, но своими, и решила стать блондинкой.

В сториз она опубликовала свежие фото в абсолютно новом образе - пепельной блондинки.

Как сообщал УНИАН, ранее MARUV, которая со скандалом отказалась представлять Украину на Евровидении 2019 после победы в нацотборе, отправилась с концертами в Россию.