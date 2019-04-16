"Как легко можно потерять": украинские звезды высказались о пожаре в Соборе Нотр-Дам
Пожар в Нотр-Дам де Пари не оставил равнодушным мировую общественность. Сотни известных личностей по всему миру выражают соболезнования не только парижанам - всемирное наследие может лишиться без одного из самых важных памятников мировой культуры. Джамала также не осталась в стороне.
Певица вспомнила, как ровно четыре года назад посещала Париж, любовалась его красотой и как сейчас эта красота исчезает.
На своей instagram-страничке Джамала трогательно сообщила: "Поразительно, как легко в Париже рождается красивое". А сейчас можно сказать: "как легко его можно потерять".
Вчерашние печальные события, связанные с Нотр-Дамом, невольно напомнили о моей поездке в Париж. Это было ровно 4 года назад - в апреле 2015. В Париж я отправилась с важной миссией – представлять французской публике фильм «Поводырь» в рамках «Дней украинского кино». На память остались фото и впечатления, которыми я поделилась с bestinua: “...о самом Париже можно говорить часами. Я много ходила пешком, жадно вглядывалась в город, боялась что-то пропустить, не заметить. Я ленивый турист, довольствуюсь тем, что вижу, не вчитываясь в путеводители. В этом есть свой кайф, ты воспринимаешь красоту в чистом виде, не отвлекаясь на дополнительную информацию. Поразительно, как легко в Париже рождается красивое”. А сейчас можно сказать: “как легко его можно потерять” 💔 #myparis #notredamedeparis #parisfrance
Катя Осадчая также оставила свои комментарии по поводу пожара. Украинская телеведущая очень верит и надеется, что французские власти и реставраторы смогут возобновить утерянные части собора Нотр-Дам де Пари.
Тільки сьогодні в інтерв‘ю загадувала своє парижське дитинство і розповідала, що дуже люблю Париж за те, що роками там все стало і незмінно. Але, як виявилося, вже в ті самі хвилини почалася пожежа в Соборі Паризської Богоматері. Нема сил дивитися відео і світлини палаючого даху такої неймовірної споруди. Я буда в Нотр-Дамі десятки разів. Якось, на католицьке Різдво була на службі. а в дитинстві я просто любила прийти туди і посидіти розглядаючи вітраж, сотні маленьких візерунків... здавалося, що листівочний вид з набережної напроти на Нотр-Дам - вічний, так було 800 років до нас і буде ще стількі ж, як мінімум. Я дуже вірю і сподіваюсь, що вдастся врятувати хоч щось і відновити 🙏🏻 не може просто так згоріти такий витвір мистецтва. Сумно і боляче 🥺 #godsafenotredame 🇫🇷
Супруг Катерины, телеведущий Юрий Горбунов, также отреагировал на событие: "Человечество ежегодно теряет величественные памятники архитектуры мирового масштаба! Бесконечно жаль! Собор Парижской Богоматери простоял 800 лет!".
К ним присоединились Маша Ефросинина.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 16 апреля, пожар в соборе полностью потушили.