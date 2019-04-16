"Как легко можно потерять": украинские звезды высказались о пожаре в Соборе Нотр-Дам

Многие украинские знаменитости отреагировали на трагедию в Париже.

Пожар в Нотр-Дам де Пари не оставил равнодушным мировую общественность. Сотни известных личностей по всему миру выражают соболезнования не только парижанам - всемирное наследие может лишиться без одного из самых важных памятников мировой культуры. Джамала также не осталась в стороне.

Певица вспомнила, как ровно четыре года назад посещала Париж, любовалась его красотой и как сейчас эта красота исчезает.

На своей instagram-страничке Джамала трогательно сообщила: "Поразительно, как легко в Париже рождается красивое". А сейчас можно сказать: "как легко его можно потерять".

Катя Осадчая также оставила свои комментарии по поводу пожара. Украинская телеведущая очень верит и надеется, что французские власти и реставраторы смогут возобновить утерянные части собора Нотр-Дам де Пари.

Супруг Катерины, телеведущий Юрий Горбунов, также отреагировал на событие: "Человечество ежегодно теряет величественные памятники архитектуры мирового масштаба! Бесконечно жаль! Собор Парижской Богоматери простоял 800 лет!".

К ним присоединились Маша Ефросинина.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 16 апреля, пожар в соборе полностью потушили.