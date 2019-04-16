Во втором туре разрыв между Зеленским и Порошенко будет минимальным - астролог

По словам астролога, этот год является необычным сам по себе для Украины не только с политической точки зрения, ведь у нас президентские и парламентские выборы, но и с астрологической.

Нынешний год для Украины предвещает большие перемены, ведь наша страна вошла в семилетний цикл обновления, которое несет планета Уран. А нынешние президентские и будущие парламентские выборы как раз могут материализовать то, что предвещают звезды. «Начиная с 6 марта 2019 эта планета вошла в знак Тельца на ближайшие семь лет», - объясняет председатель Ассоциации астрологов «Гелиос» Олег Горбань.

Об этом пишет "Главком".

По словам астролога, этот год является необычным сам по себе для Украины не только с политической точки зрения, ведь у нас президентские и парламентские выборы, но и с астрологической. На это указывают планетарные факторы, они говорят о 2019 как о годе изменений, переломный год для Украины. Эти изменения имеют характер обновления, но все же обновления является риском.

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"Астрологически видно, что какой-то значительной разницы, явного победителя по результатам выборов не будет, то есть не будет большого разрыва в голосах между кандидатами. Мы не можем увидеть проценты, сколько они наберут, но можем видеть общую тенденцию. Она говорит об одной интересной вещи. И новый человек, пришедший (в политику), а речь о Владимире Зеленском, он уже победил. Победа заключается в том, что он пришел с тем, что не имея никакого политического опыта, политического прошлого уже вышел во второй тур президентских выборов. Это все очень сильно повлияет на нашу страну, на ее будущее", - говорит астролог.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Центральная избирательная комиссия установила официальные результаты первого тура выборов президента Украины, состоявшихся 31 марта.

По результатам обработки 100% протоколов окружных избирательных комиссий, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко - 15,95% избирателей, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 13,40%, за сопредседателя партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрия Бойко - 11,67%, за лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко - 6,91%, за самовыдвиженца Игоря Смешко - 6,04%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 5,48%, за кандидата от партии «Оппозиционный блок - Партия мира и развития» Александра Вилкула - 4,15%, за кандидата от ВО «Свобода» Руслана Кошулинского - 1,62%.

Все остальные кандидаты на пост президент получили менее 1% голосов избирателей.

Повторное голосование на очередных выборах президента Украины (второй тур) состоится 21 апреля.