Ведущий "Прямого" удалил свою злую "шутку" про Нотр-Дам, но вины не признал

Журналист напомнил послу Франции о скандально известном французском издательство Charlie Hebdo, которое несколько лет назад стало мишенью террористической атаки из-за своих неоднозначных публикаций.

Ведущий украинского телеканала «Прямой» и политтехнолог Тарас Березовец считает, что его твит о пожаре в Соборе Парижской Богоматери приемлем, так как он, как журналист, имеет право на свободу высказываний.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в ответ на критику со стороны посла Франции в Украине Изабель Дюмон.

Напомним, Березовец пошутил про то, что пожар в соборе Парижской Богоматери произошел из-за недавнего визита Владимира Зеленского в Париж.

"Вообще, Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери. А мог бы и Елисейский дворец вспыхнуть", - написал он.

После того, как посол Франции в Украине Изабель Дюмо назвала твит журналиста «позором», телеведущий решил разъяснить ситуацию.

«Великая Французская революция даровала миру три главные ценности, свобода, равенство, братство. Именно свобода, в т.ч. свобода слова является нерушимым принципом Пятой республики. Скандально известное французское издательство Charlie Hebdo несколько лет назад стало мишенью террористической атаки из-за своих неоднозначных публикаций. Тем не менее, никто не поставил под сомнение право журналистов на своё субъективное мнение. У меня простой вопрос. Чем мое право как украинского журналиста, отличается от прав моих французских коллег? Была ли шутка за гранью. Да, была. Но, откровенно, чем она в принципе отличается от 90% шуток 95-го квартала?» - написал он.

В то же время журналист попросил прощения за «неудачную метафору».

«Я не имел намерения обидеть ничьи чувства и приношу свои извинения всем, кого оскорбила моя неудачная шутка. Собор в моем посте был всего лишь неудачной метафорой и поэтому я удаляю свою неоднозначную шутку из прошлого поста», - заключил Березовец.