Звезды украинского рэпа выпустили пасхальный треш-клип "Падло" (видео)

Alyona Alyona и Алина Паш презентовали клип.

Украинские рэп-певицы alyona alyona и Алина Паш выпустили клип на песню "Падло". Ролик разместили на YouTube-канале Паш.

Читайте также"Циклоны": клип о выборах в Украине стал хитом в сети (видео)

"Хто там сказав на мамку "падло"? Кому жить набридло, зараз ляже на дно. Хто там сказав на мамку "падло"? Крашу писанки я, як Пікасо Пабло", - поется в припеве.

По сюжету ролика, героини alyona alyona и Паш - женщины-берегини, которые помещают с помощью ритуалов знания и мудрость в яйцо. Режиссер - Натан Дейзи. В ролике звучит голос Нины Матвиенко. Она рассказывает историю о древних берегинях, передающих сакральные знания.

Как сообщал УНИАН, ранее рэперша Alyona Alyona заявила, что ее обманом заманили на форум Порошенко.