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Тина Кароль произвела фурор глубоким декольте на шоу "Голос країни"

18:10, 15 апреля 2019
Общество
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Поклонники звезды оценили заколку на голове у своей любимицы / фото instagram.com/tina_karol

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На своей странице в Instagram Тина Кароль опубликовала фото в стильном ярко-желтом платье с необычным глубоким декольте и оголенными плечами. Также наряд имеет сексуальный длинный разрез, подчеркивающий ноги певицы.

Дополняли эффектный образ украинской певицы ярко-красная помада, желтый маникюр, огромные серьги, прикрывающие шею по бокам, а также изысканная прическа. Помимо этого, поклонники звезды шоу-бизнеса оценили заколку на голове у своей любимицы.

"Божее, эти ногиии"; "Такая заколочка, божечки"; "Эльфик"; "Очень очень красивая"; "Несите огнетушитель!!! здесь огонь"; "Тииииин, ты богиня"; "Эльфийка"; "У тебя такие милые ушки"; "Просто взорвала этот эфир", - пишут в комментариях под фото.

Напомним, второй прямой эфир проекта "Голос країни-9" состоялся в воскресенье, 14 апреля, на канале "1+1".

Ранее сообщалось, что украинская певица Тина Кароль очаровала фанатов новым стильным и очень откровенным образом.

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Теги: #голос країни#Тина Кароль