Тину Кароль довели до слез в прямом эфире шоу "Голос страны 9" (видео)

Судья шоу Тина Кароль исполнила свой хит с 8-летним Даней Чобанюком, поборовшим онкологию.

В полуфинале вокального шоу "Голос страны" команда проекта устроила неожиданный сюрприз для 8-летнего Даниила, который борется с онкологией уже три года. Больше всего Даня Чобанюк мечтал познакомиться с Тиной Кароль и спеть вместе с ней песню "Україна - це ти".

Читайте также"Очень жарко": Тина Кароль оголила бедра и "засветила" грудь в откровенном наряде (фото)

Так, Даня стал гостем на проекте и смог исполнить свою мечту. И для мальчика, и для звездного тренера эта встреча до последнего была полной неожиданностью. Вместе они спели под аккомпанемент оркестра, а Кароль не смогла сдержать слез.

Как рассказала Лидия Таран, Дане Чобанюку диагностировали рак. Пройдя 8 курсов химиотерапии, украинские врачи отправили мальчика на лечение в Италию. Там он очень тосковал по родине и все время слушал песню Тины Кароль "Україна - це ти". Мальчик вернулся в Украину с верой, что уже полностью выздоровел.

С тех пор Даня все время, каждый день, напевает ее песни. И очень мечтал спеть об Украине вместе с Тиной Кароль.

Как сообщал УНИАН, у Тины Кароль в следующий раунд попал Андрей Хайат, который перепел хит своих конкурентов с нацотбора на "Евровидение-2019" группы KAZKA "Плакала". А также вместе с тренером Тиной Кароль, которая удивила кардинальной сменой образа, исполнив песню Рианны Diamonds.