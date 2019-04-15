"Хитрая девчонка": Maruv призналась в любви к России и попала в скандал

В своем Instagram певица опубликовала фото со своего выступления в Санкт-Петербурге.

Украинская певица Maruv снова попала под шквал критики и разозлила поклонников заявлением о России.

В своем Instagram певица опубликовала фото со своего выступления в Санкт-Петербурге. Пост и стал причиной гнева подписчиков.

"Вот так обманула народ. Сделала из себя жертву, прогремела на весь мир отказом от "Евровидения", а сама спала и мечтала о России. Я с самого начала не верила в "суровость контракта". Хитрая девчонка и рыбку съела и..", "Украина хотела вас отправлять на Евровидение, ваши фанаты не верили, что вы даете концерты в России. Теперь видно, какая вы украинка", - пишут в комментариях под фото.

Впрочем, нашлись и те, кто до сих пор считает, что искусство вне политики.

Как сообщал УНИАН, ранее MARUV, которая со скандалом отказалась представлять Украину на Евровидении 2019 после победы в нацотборе, отправилась с концертами в Россию. Эпатажные фото с выступлений артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В кадрах MARUV и ее подтанцовка ползают на коленях по сцене, имитируют поцелуи, постельные сцены и раздвигают ноги.