Сладенькая: Леся Никитюк засветила грудь и вишенки

Также на фото оказался пирог с персиками, украшенный вишенками.

Популярная украинская ведущая, звезда шоу “Танцы со звездами” Леся Никитюк показала новое фото.

На снимке, опубликованном на странице Леси Никитюк в Instagram, она позирует лежа в платье с перьями, приоткрывающем эффектный бюст телезвезды. Образ Леси Никитюк дополняет укладка и макияж, подчеркивающий глаза. Также на фото оказался пирог с персиками, украшенный вишенками.

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"My sweet Sunday. Люблю менять имидж, но не себя! Будьте собой!", - подписала фото ведущая. "Давайте сразу - сиси мои", - добавила Никитюк.

Подписчики расхвалили бюст Никитюк и сравнили ее с куклой. "Ракурс хороший"; "Очень эффектно!"; "Прям как кукла!"; "Сладкая"; "Сиси супер"; "Леся Ивановна, шо за божественная красота?"; "Хорошенькая"; "Леся ты сама как тортик"; "Титюни от Лесюни", "Американский пирог женская версия?"; "Пани лягли и просять", "Сладенькую потянуло на сладенькое", - комментировали подписчики Леси Никитюк в Инстаграме.

Ранее сообщалось, что Леся Никитюк показала новое фото, на котором обнаженная украинская звезда принимает ванну в окружении белоснежной пены.