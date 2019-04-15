В сети появился "слишком вульгарный" клип Пугачевой (видео)

Через 35 лет после премьеры опубликована версия клипа Пугачевой в оригинальном качестве.

Гостелерадиофонд России к юбилею Аллы Пугачевой опубликовал запрещенный во времена СССР клип на ее хит "Айсберг". Видео было снято в 1984 году.

Читайте такжеБез белья, макияжа и Галкина: как Алла Пугачева шокировала и покоряла публику (фото, видео)

Ролик после премьеры на Ленинградском телевидении был запрещен как излишне вольный: руководство ТВ сочло положение тела певицы, лежащей на спине, слишком вульгарным. Из-за этого на клип было наложено вето.

По сюжету, героиню Пугачевой везет на санях неизвестный. По пути певица переворачивается на спину — эта поза и стала причиной запрета клипа на песню "Айсберг".

Ранее Максим Галкин вместе с детьми поздравил звездную супругу Аллу Пугачеву с 70-летием. Видео он поделился на своей странице в Instagram.