Любовные романы и успех в финансовых делах: астролог назвал удачные даты этой недели

На этой неделе ускорятся передвижения, связи, учеба, бизнес, торговля.

Те из нас, кто устал топтаться на месте в тщетных попытках внести динамику в свою жизнь, на этой неделе получат шанс к движению вперед. 17 апреля планета коммуникаций и интеллекта Меркурий наконец вырвется из вязких объятий Рыб, где он плавал с 10 февраля, и ворвется в динамичный знак Овна. Бизнес стремительно начнет двигаться вперед. Ускорятся все процессы связи, учебы, бизнеса, торговли.

Нас захлестнет информационный и интеллектуальный вихрь эмоций — будут рождаться смелые идеи, развернется бурное общение. Но на уровне конкретных дел и событий может досаждать субъективизм и импульсивность, передает ТСН.

В конце недели изменится характер еще одной сферы нашей жизни: 20 апреля Венера переходит в знак Овна. Вместе с буйным расцветом природы ярче заиграют краски всех венерианских тем.

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Нас вдохновит откровенная и острая эстетика. Женщины станут более заметными и сексуально выразительными. Для инициативных и деятельных бизнес-леди наступит золотой период. Венера в Овне заявит о рождении страстных любовных романов, но в то же время принесет бурные выяснения отношений. После 20 апреля найти общий язык будет труднее — каждый из нас склонен слышать и понимать лишь себя.

Впрочем, тема взаимоотношений громко заявит о себе накануне — в полнолуние. Полнолуние произойдет в последнем градусе Овна и Весов 19 апреля, развернув картину личных и партнерских отношений, уходящую корнями в недалекое прошлое. Возможно, проявятся судьбоносные обстоятельства прошедшей осени.

И даже если речь пойдет об окончательном разрыве взаимоотношений, правильнее было бы воспринять ситуацию через призму обновления чувств и ценностей, начала нового этапа. На этом настаивает Уран, который играет первую скрипку апрельского полнолуния.

20 апреля наши громкие воинственные порывы попробует приглушить Солнце, входя в уравновешенный знак Тельца. Оно настроит нас на дела земные, практичные, неторопливые и фундаментальные. В этот период становятся актуальными финансовые, хозяйственные темы, вопросы недвижимости, собственности, охраны природы, прикладное творчество.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ НЕДЕЛИ

Время для рутинной работы, заботы о здоровье, правильном питании, наведения порядка в окружающем пространстве — 15 -17 апреля.

Время гармонизации взаимоотношений, светской активности, интереса к красоте и искусству — 17-19 апреля.

Время решения финансовых вопросов, внимания психологическому состоянию — 19-21 апреля.

Время интереса к проблемам общества, образованию, путешествиям — 21 апреля после 18 часов.

Периоды холостой Луны: 15 апреля до 13-14; 17 апреля — до 14-23; 19 апреля — с 14-13 до 15-41; 21 апреля — с 7-00 до 19-00. На этой неделе будет несколько коротких остановок, предлагающих нам отвлечься от важных дел и настроиться на новые мысли.

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Яркий, содержательный день — 15 апреля. Разум дружит с чувствами. Вспыхивают любовные страсти. Хорошее чутье к успешным финансовым сделкам. Но есть опасность раздражительности и растрат.

Время неоправданных ожиданий, материальных потерь — 16 апреля. Впрочем, этот аспект мог проиграться еще вчера, его влияние продлится до конца недели.

Эмоционально неустойчивое время — 17 апреля, до обеда. Нежелательный период для общения, выяснения отношений, особенно с женщинами. А причина — в утренней оппозиции Луны с Венерой: не дружат две женские планеты. До обеда женщины могут поступать слишком практично или чувствовать себя нелюбимыми, из-за этого страдать. А днем Луна конфликтует с Меркурием. Эмоции бегут впереди разума. Поэтому стоит удвоить политкорректность в общении, а лучше — воздержаться от важных контактов.

Особенный день — 19 апреля. Сегодня — полнолуние. Напомню, что каждое полнолуние — это период высокой энергетики, когда наши эмоции могут не дружить с разумом. Не растрачивайте силы впустую. Будьте внимательны друг к другу.

Кризисный период недели — 20 и 21 апреля. В эти дни Луна проходит по Скорпиону, обостряя и омрачая наше восприятие действительности, часто формируя разрушительные и конфликтные настроения.