Хозяйкам на заметку: рецепт королевского кулича к Пасхе 2019 (видео)

Пасха уже не за горами, поэтому каждая хозяйка подыскивает необычные рецепты куличей.

Бабушкин рецепт, конечно надежный, но иногда хочется попробовать чего-то необычного. Поэтому не бойтесь экспериментировать и удивлять своих родных новыми кулинарными шедеврами.

Рецепт королевской пасхи

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К подогретом молоку (100 мл.) добавляем 1 ст.л сахара и дрожжи (20 гр.). Накрываем пленкой и даем смеси постоять 10-15 мин.

Тем временем берем 2 яйца, добавляем к ним 100 грамм сахара, 6-7 столовых ложек сметаны и 75 грамм сливочного масла. Сюда добавляем ранее приготовленную смесь из молока и дрожжей. Все тщательно перемешиваем и постепенно добавляем муку - 0,5 кг.

Смазываем руки растительным маслом и тщательно вымешиваем руками. Тесто должно получиться упругим, но в то же время и липнуть к рукам.

Перемещаем тесто в посуду, накрываем пленкой и оставляем подходить на 2-2,5 часа.

Для начинки берем 200 грамм мака и добавляем к нему 2 ст. л сахара. Достаем тесто из посуды и делим его на три части. Смазываем тесто растительным маслом и раскатываем толщиной около 2-3 миллиметра. Затем добавляем в тесто маковую начинку. Также по желанию можно добавить сушеную вишню.

Заворачиваем тесто. Готовую пасочку перемещаем в форму для выпекания, предварительно смазав ее растительным маслом.

Выпекать 30-40 мин при температуре 180 градусов. Готовые куличи можно украсить глазурью и посыпкой.