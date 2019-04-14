Лобода без бюстгальтера засветила грудь в Instagram (фото)
16:33, 14 апреля 2019Общество
985 0
Светлана Лобода готовит новый клип.
Instagram Светлана Лобода
Украинская певица Светлана Лобода, которая любит эпатировать публику провокационными фото, в очередной раз оголилась в Instagram.
Читайте также"Пахла сексом": бывший любовник Пугачевой рассказал подробности об интиме с певицей
Снимок певица разместила в своем аккаунте.
На черно-белом фото певица позирует без бюстгальтера, из-за чего частично видно грудь певицы. Шею артистки украшают цепочки.
Готова к новому клипу... на какую песню?", - подписала фото певица.
Как сообщал УНИАН, Лобода без юбки показала стройные ножки.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter