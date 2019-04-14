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Лобода без бюстгальтера засветила грудь в Instagram (фото)

16:33, 14 апреля 2019
Общество
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Instagram Светлана Лобода

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Снимок певица разместила в своем аккаунте.

На черно-белом фото певица позирует без бюстгальтера, из-за чего частично видно грудь певицы. Шею артистки украшают цепочки.

Готова к новому клипу... на какую песню?", - подписала фото певица.

Как сообщал УНИАН, Лобода без юбки показала стройные ножки.

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Теги: #певица#Светлана Лобода