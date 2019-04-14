Лобода без бюстгальтера засветила грудь в Instagram (фото)

Светлана Лобода готовит новый клип.

Украинская певица Светлана Лобода, которая любит эпатировать публику провокационными фото, в очередной раз оголилась в Instagram. Читайте также"Пахла сексом": бывший любовник Пугачевой рассказал подробности об интиме с певицей Снимок певица разместила в своем аккаунте. На черно-белом фото певица позирует без бюстгальтера, из-за чего частично видно грудь певицы. Шею артистки украшают цепочки. Готова к новому клипу... на какую песню?", - подписала фото певица. Как сообщал УНИАН, Лобода без юбки показала стройные ножки.

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