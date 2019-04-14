"Пахла сексом": бывший любовник Пугачевой рассказал подробности об интиме с певицей

Любовник Пугачевой добавил, что партнеры полностью устраивали друг друга в постели.

Известный певец и композитор Сергей Челобанов назвал примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву лучшей женщиной в его жизни. Заявил, что между ними были "не только чувства", но и "звериный инстинкт".

По словам Челобанова, страсть вспыхнула в первый день знакомства, передает "Стархит".

"Помню, что проснулся я в одном ботинке на маленьком диванчике. На лице помада, но не уверен, что помада Аллы - там присутствовала еще одна женщина. Помню, мы крепко выпили за знакомство. Началось все с коньячка, потом мы с Аллой интимно танцевали, чуть ближе, чем положено, прижимаясь друг к другу", - рассказал композитор.

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Любовник Пугачевой добавил, что партнеры полностью устраивали друг друга в постели, характеры тоже были похожими: "Женщина может быть красавицей, умницей, но если меня не устраивает запах ее волос, то до свидания. Пугачева пахла навязчивым сексом".

Когда ведущая уточнила, какова певица в постели, Челобанов поднял большой палец вверх. Он также опроверг информацию, что Примадонна делала ради него пластическую операцию в Швейцарии.

"Врачи занесли инфекцию, после чего ей стало резко плохо. Пришлось возвращаться в Россию, где медики поставили ее на ноги. Делала ли она операцию на грудь ради меня – это вопрос к ней, затруднюсь ответить на него. По-моему, у нее и так все было в порядке с этим делом", - подытожил Челобанов.

Пугачева и Челобанов состояли в гражданском браке с 1990 по 1993 год. Сейчас бывшие любовники не общаются.

Как сообщал УНИАН, Пугачевой накануне юбилея пришлось срочно сделать операцию.