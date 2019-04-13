На Сумщине прошло торжественное шествие по случаю возвращения 58-й ОМБр из зоны проведения ООС (фото, видео)

Встречал военных министр обороны Украины Степан Полторак.

В городе Конотоп Сумской области сегодня, 13 апреля, прошло торжественное шествие военнослужащих 58-й отдельной мотопехотной бригады оперативного командования «Север» Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, которые вернулись на ротацию в пункт постоянной дислокации после выполнения задач в районе проведения операции Объединенных сил.

Как передает корреспондент УНИАН, военнослужащие прошли по центральным улицам города от памятного знака «Борцам за волю Украины» к памятнику Тарасу Шевченко.

Встречали военных министр обороны Украины Степан Полторак, руководители города и области. Вдоль дороги колонну с цветами и государственными флагами приветствовали местные жители.

По словам министра обороны Украины, по истории создания бригады можно изучать и рассказывать новую историю ВСУ.

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«Сегодня имею честь сказать каждому из вас то, что за такой короткий срок 58-я бригада стала одной из лучших в Сухопутных войсках ВСУ. Это благодаря каждому из вас, благодаря руководству бригады вы сделали невозможное. Наши зарубежные партнеры для создания бригады и приобретения боевых способностей тратят не меньше, чем 5 лет. А ваша бригада уже через несколько месяцев после создания приняла первый бой. Я горжусь тем, что украинские Вооруженные Силы меняются. Солдат становится не только патриотическим, но он становится подготовленным и мотивированным», – подчеркнул Полторак.

В ходе торжеств он досрочно присвоил очередное воинское звание «полковник» командиру бригады Михаилу Драпатому, а также вручил боевые награды и наградное оружие ряду военных.

По случаю возвращения защитников в пункт постоянной дислокации для военнослужащих и горожан был организован праздничный концерт, в котором приняли участие местные художественные коллективы и вокалисты.

Справка УНИАН. 58-я бригада ОК «Север» начала свое формирование 17 февраля 2015 г. согласно совместной директиве Министерства обороны Украины и Генерального штаба от 8 декабря 2014 г. Местом дислокации для бригады было выбрано военный городок бывшей 123-й гвардейской ракетной Брянско-Берлинской ордена Красного Знамени бригады (в/ч А1002) в Конотопе, расформированной в 2006 г. С апреля 2015 г. состав бригады пополнили 13-й, 15-й и 16-й мотопехотные батальоны.