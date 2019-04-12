Пугачевой накануне юбилея пришлось срочно сделать операцию

Ради того, чтобы решить проблему с голосом, Алла Борисовна решилась на операцию.

Певице Алле Пугачевой накануне юбилея пришлось сделать операцию. Чтобы решить проблему с голосом, звезда легла на обследование в одну из израильских клиник. В итоге местные врачи настояли на операции.

Об этом сообщает "МК.ру".

«Пищевод был не в порядке, а он же связан с диафрагмой, оттуда и шли все проблемы, - рассказала Примадонна. - Вроде поправили, теперь надо поддерживать. Здоровье надо беречь. Этот концерт для меня святое, потому что главная мотивация - дети. Больше я уже не осмелюсь ничего этого делать. С такими муками и нервами!», - рассказала Пугачева.

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В преддверии грандиозного шоу певица старается беречь голосовые связки и тщательно следить за здоровьем - для этого она принимает специальные лекарства. Правда, ими старается не увлекаться — лишняя «химия», по ее словам, вряд ли будет полезной для организма.

К слову, Алла Борисовна и не скрывает, что с удовольствием спела бы под фонограмму. «С удовольствием, может быть, сделала бы это, чтобы пощадить себя. Но, во-первых, я не попадаю никогда в фонограмму, а во-вторых, совершенно другая энергетика. Лучше я захриплю, лучше я слова забуду, чем вот это стерилизованное все выдавать. Впрочем, к мифам о себе мне не привыкать», - поделилась певица.

Как сообщал УНИАН, постаревшая Пугачева на обложке журнала напугала сеть своим лицом.