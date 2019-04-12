MARUV показала, как развлекала публику в России: с широко раздвинутыми ногами и на коленях (фото)

Исполнительница взбесила сеть развратным шоу перед россиянами.

Украинская певица MARUV, которая со скандалом отказалась представлять Украину на Евровидении 2019 после победы в нацотборе, отправилась с концертами в Россию.

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Эпатажные фото с выступлений артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В кадрах MARUV и ее подтанцовка ползают на коленях по сцене, имитируют поцелуи, постельные сцены и раздвигают ноги.

"Фото с большого лайв-шоу в Москве", — прокомментировала снимки звезда.

"Фуууу", "Смотреть противно", "Ты недостойна Украины", "Там и оставайся", "Ну, в Москве тебе всегда будут рады", пишут недовольные выступлением MARUV в стране-агрессоре.

Ранее победительница нацотбора на Евровидение 2019 MARUV (Анна Корсун), которая отказалась представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле, показала, как готовится к запланированному на 6 апреля сольному концерту в Москве.