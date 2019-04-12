Папарацци "застукали" Ани Лорак и российского певца в нужный момент - в сети новая волна слухов (фото )

13:11, 12 апреля 2019
Общество
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Артистов давно подозревают в романе / фото instagram.com/rr_photo

В сети появился снимок с опальной украинской певицей Ани Лорак в компании Сергея Лазарева, с которым ей приписывают роман после развода с мужем Муратом.

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Фото опубликовано в Instagram rr_photo. В кадре звезды позируют за столом. Ани Лорак предстала в откровенном наряде с открытыми плечами и глубоким декольте, Лазарев - в рубашке и пиджаке. 

Папарацци удалось поймать, как артист что-то шепчет на ушко "диве", что снова породило массу слухов об их любовных отношениях.

"Шикарно", "Красивые", "Кадр - огонь", "Прекрасная пара", "Когда они уже поженятся?", "На ушко звучат слова "I love you, my dear!", "Так хотелось бы, чтобы эти двое красивых людей были вместе", - пишут в комментариях под фото.

Ранее популярная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева очаровала своих поклонников новым "горячим" фото.

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Теги: #фото#Ани Лорак