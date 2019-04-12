В Киеве появился первый в Украине Банк грудного молока

Воспользоваться донорским молоком могут бесплатно пациенты стационара Перинатального центра, а также других лечебных учреждений города по назначению врача-неонатолога.

В Перинатальном центре г. Киева появился первый в Украине Банк грудного молока. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Он отметил, что не только специалистам хорошо известно, что молоко матери является лучшим питанием для новорожденного ребенка. С ним малыш с первых дней жизни получает все необходимое для полноценного развития.

«Несложно представить, какое значение кормление грудным молоком приобретает, когда речь идет о преждевременно рожденных, про малышей с критически малым весом, о детях, которые появились на свет слабенькими и нездоровыми», – отметил Николай Поворозник.

Согласно международным исследованиям, благодаря грудному молоку выживаемость преждевременно рожденных детей увеличивается в 8 раз, продолжительность пребывания в условиях стационара – в 2 раза. Также уменьшается необходимость применения медикаментов. С другой стороны, к сожалению, матери детей, которые рождены раньше срока или больных новорожденных, очень часто сталкиваются с проблемами в инициировании лактации. Также есть ситуации, когда из-за сложности состояния матери (сложная операция, болезнь, прием несовместимых с грудным вскармливанием лекарств, тяжелые инфекции) кормление собственным молоком является невозможным или опасным. В таких случаях обеспечить уязвимых детей более безопасным и полноценным источником питания, чем смесь, способно донорское грудное молоко.

Дети, которые употребляют донорское молоко вместо смеси, с меньшей вероятностью страдают от опасных болезней (некротический энтероколит, сепсис, ретинопатия), уменьшается риск непереносимости коровьего белка, задержки опорожнения желудка и тому подобное. Доказано, что дети, которые в начале жизни получают донорское молоко, а не искусственную смесь, имеют лучшие показатели иммунитета, состояния кишечно-желудочной системы, нервной системы и даже интеллекта.

«Именно с учетом этих данных было принято решение об открытии первого столичного Банка грудного молока на базе Перинатального центра г. Киева, в котором рождается около 80% всех недоношенных маленьких киевлян с критически низкой массой тела», – пояснил Николай Поворозник.

В Банке грудного молока донорское молоко собирается, исследуется, обрабатывается и раздается детям, у которых есть в этом потребность по назначению врача. Весь процесс тщательно контролируется на каждом этапе (начиная с обследования женщин-доноров, исследований молока, пастеризации, которая гарантирует микробиологическую безопасность и сохранение максимальной пищевой ценности, и заканчивая соблюдением условий хранения).

Воспользоваться Банком грудного молока могут пациенты стационара Перинатального центра, а также других лечебных учреждений города по назначению врача-неонатолога. Продолжительность применения донорского грудного молока также определяют врачи, исходя из перспективы способности к лактации собственной биологической матери, тяжести состояния младенца и тому подобное.

Донором молока может стать только здоровая женщина в период лактации, кормящая собственного ребенка и решившая делиться молоком с младенцами, которые его требуют. Мама-потенциальный донор проходит специальные обследования, обязательное собеседование и анкетирование со специалистом Банка грудного молока относительно образа жизни, истории инфекционных болезней, текущего состояния здоровья, а также сдает необходимые анализы.

«За время работы Банка грудного молока (с 1 марта 2019 года) собраны, исследованы и обработаны около 40 литров грудного молока. Более 20 малышей уже получили донорское молоко. По наблюдениям врачей, эти детишки гораздо лучше набирают вес, их состояние быстрее стабилизируется в сравнении с ситуациями употребления смеси», – отметил Николай Поворозник.

Также он сообщил, что на создание Банка грудного молока в Перинатальном центре г. Киева из бюджета г. Киева потрачено 9 миллионов гривень.

«Получение грудного молока для семей малышей, которые его требуют, абсолютно бесплатное!» – отметил Николай Поворозник.