Лобода показала стройные ножки в кожаных ботфортах (фото)
11:39, 12 апреля 2019Общество
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На девушке надет лишь бежевый пиджак, из-под которого виднеются бедра певицы, высокие черные ботфорты и шляпа.
Instagram Светлана Лобода
Украинская певица Светлана Лобода показала новый стильный образ.
Снимок певица опубликовала в Instagram.
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На девушке надет лишь бежевый пиджак, из-под которого виднеются бедра певицы, высокие черные ботфорты и шляпа.
"Эти ноги, Боже, эти ноги", "Не знаю, куда вы собрались, Светлана Сергеевна, но челюсть у меня отвисла", - пишут Лободе в комментариях.
Как сообщал УНИАН, постаревшая Пугачева на обложке журнала напугала сеть своим лицом.
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