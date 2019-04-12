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Лобода показала стройные ножки в кожаных ботфортах (фото)

11:39, 12 апреля 2019
Общество
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Instagram Светлана Лобода

Снимок певица опубликовала в Instagram.

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На девушке надет лишь бежевый пиджак, из-под которого виднеются бедра певицы, высокие черные ботфорты и шляпа. 

"Эти ноги, Боже, эти ноги", "Не знаю, куда вы собрались, Светлана Сергеевна, но челюсть у меня отвисла", - пишут Лободе в комментариях.

Как сообщал УНИАН, постаревшая Пугачева на обложке журнала напугала сеть своим лицом.

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Теги: #Светлана Лобода