Лобода показала стройные ножки в кожаных ботфортах (фото)

На девушке надет лишь бежевый пиджак, из-под которого виднеются бедра певицы, высокие черные ботфорты и шляпа.

Украинская певица Светлана Лобода показала новый стильный образ. Снимок певица опубликовала в Instagram. Читайте также"Джексон?": Лорак ужаснула сеть своим лицом (фото) На девушке надет лишь бежевый пиджак, из-под которого виднеются бедра певицы, высокие черные ботфорты и шляпа. "Эти ноги, Боже, эти ноги", "Не знаю, куда вы собрались, Светлана Сергеевна, но челюсть у меня отвисла", - пишут Лободе в комментариях. Как сообщал УНИАН, постаревшая Пугачева на обложке журнала напугала сеть своим лицом.

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