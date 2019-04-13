Ипатий Чудотворец – традиции, обряды, приметы

Праздник взаимосвязан с датой церковного календаря – днем почтения памяти святого мученика Ипатия Гангрского.

В субботу, 13 апреля, в Украине отмечается праздник Ипатия Чудотворца (Огнище). Праздник взаимосвязан с датой церковного календаря – днем почтения памяти святого мученика Ипатия Гангрского. УНИАН предлагает вам вспомнить историю праздника, традиции и обряды, а также главные поговорки и приметы.

История

Ипатий жил в 3-4 веках. Он был христианским епископом города Гангры в Пафлагонии (район на севере Малой Азии). Принимал участие в Первом Никейском Соборе в 325 году, на котором осудили арианскую ересь.

В 326 году епископ возвращался в свою епархию из Константинополя. По дороге на него напали приверженцы раскольников христианской веры. Они искололи его тело кольями и мечами, после чего сбросили в болото. Ипатий молился за своих убийц до тех пор, пока женщина-арианка не нанесла ему смертельный удар камнем по голове.

Жители с почестями похоронили останки епископа, а его мощи восславились многими чудесами, среди которых – излечение от разных недугов и изгнание бесов.

Почему День Ипатия называют Огнищем

Праздник День Ипатия отмечали еще в те времена, когда крестьяне боролись с лесом за землю под пашню. Чтобы ее получить, жители рубили часть леса, через год поджигали, а выгоревшее место называли Огнищем. Поэтому в этот день было принято совершать соответствующие ритуалы.

Хозяева выносили из печи горящие угли и поджигали ими костер в огороде. Через очистительный огонь проносили весь инвентарь, помогающий обрабатывать поле. К костру приводили больного, веря, что огонь поможет в выздоровлении. Пепел после костра раздувало ветром по всему огороду, считалось, что он помогает избежать грибковых заболеваний у посевных культур.

О чем молятся на Ипатия Чудотворца

Православные христиане стараются иметь дома этот священный лик и молиться ему для решения следующих проблем:

- возможность забеременеть, если отсутствуют какие-либо проблемы со здоровьем;

- излечить бесплодие, как медицинский диагноз;

- облегчить тяжелое протекание родовой деятельности;

- предотвратить выкидыш;

- избежать сильных кровотечений;

- наладить грудное кормление;

- уменьшить боль и страдания при различных болезнях;

- защитить себя от злых духов и негативного эмоционального влияния;

- исцелить душевные раны;

- разрешить трудные житейские ситуации.

Традиции и обряды

13 апреля возрастает вероятность подвергнуться проникновению злого духа. С целью защиты нужно начертить кресты на окнах и дверях, разложить чертополох и не произносить слово «бес» и тем более «черт».

Родившаяся 13 апреля женщина зовется «огнищанкой». В день своего рождения она должна взять горящие угли из печи и отнести на поле (огород) и там развести костер. Эти островки огня способны излечить даже самую тяжелую и затянувшуюся болезнь. Считается, что больного нужно пронести над пламенем в этот же день. В скором времени он поправится. Также через полевые костры проносят борону, соху и другой сельскохозяйственный инвентарь. Такой обряд проводят, чтобы орудие не сломалось во время сезона и хорошо послужило хозяину.

Поговорки и приметы

- Родившиеся 13 апреля обладают даром повелевать огнем. Носить им следует александрит.

- Дым из трубы поднимается ровно вверх - скоро будет тепло.

- Если ветра нет, а сквозь облака видно синий небосвод, то скоро начнется ливень.

- Весенний снег на Ипатия уносит остатки зимнего.

- Если утром идет дождь, то лето будет ненастным, а если весь день стоит ясная погода, то и лето будет таким же ясным и солнечным.

- Солнце весь день яркое - долгое время будет стоять теплая погода.

- Если клен и береза выделяют сок, то вскоре потеплеет.