Ипатий Чудотворец – традиции, обряды, приметы
В субботу, 13 апреля, в Украине отмечается праздник Ипатия Чудотворца (Огнище). Праздник взаимосвязан с датой церковного календаря – днем почтения памяти святого мученика Ипатия Гангрского. УНИАН предлагает вам вспомнить историю праздника, традиции и обряды, а также главные поговорки и приметы.
История
Ипатий жил в 3-4 веках. Он был христианским епископом города Гангры в Пафлагонии (район на севере Малой Азии). Принимал участие в Первом Никейском Соборе в 325 году, на котором осудили арианскую ересь.
В 326 году епископ возвращался в свою епархию из Константинополя. По дороге на него напали приверженцы раскольников христианской веры. Они искололи его тело кольями и мечами, после чего сбросили в болото. Ипатий молился за своих убийц до тех пор, пока женщина-арианка не нанесла ему смертельный удар камнем по голове.
Жители с почестями похоронили останки епископа, а его мощи восславились многими чудесами, среди которых – излечение от разных недугов и изгнание бесов.
Почему День Ипатия называют Огнищем
Праздник День Ипатия отмечали еще в те времена, когда крестьяне боролись с лесом за землю под пашню. Чтобы ее получить, жители рубили часть леса, через год поджигали, а выгоревшее место называли Огнищем. Поэтому в этот день было принято совершать соответствующие ритуалы.
Хозяева выносили из печи горящие угли и поджигали ими костер в огороде. Через очистительный огонь проносили весь инвентарь, помогающий обрабатывать поле. К костру приводили больного, веря, что огонь поможет в выздоровлении. Пепел после костра раздувало ветром по всему огороду, считалось, что он помогает избежать грибковых заболеваний у посевных культур.
О чем молятся на Ипатия Чудотворца
Православные христиане стараются иметь дома этот священный лик и молиться ему для решения следующих проблем:
- возможность забеременеть, если отсутствуют какие-либо проблемы со здоровьем;
- излечить бесплодие, как медицинский диагноз;
- облегчить тяжелое протекание родовой деятельности;
- предотвратить выкидыш;
- избежать сильных кровотечений;
- наладить грудное кормление;
- уменьшить боль и страдания при различных болезнях;
- защитить себя от злых духов и негативного эмоционального влияния;
- исцелить душевные раны;
- разрешить трудные житейские ситуации.
Традиции и обряды
13 апреля возрастает вероятность подвергнуться проникновению злого духа. С целью защиты нужно начертить кресты на окнах и дверях, разложить чертополох и не произносить слово «бес» и тем более «черт».
Родившаяся 13 апреля женщина зовется «огнищанкой». В день своего рождения она должна взять горящие угли из печи и отнести на поле (огород) и там развести костер. Эти островки огня способны излечить даже самую тяжелую и затянувшуюся болезнь. Считается, что больного нужно пронести над пламенем в этот же день. В скором времени он поправится. Также через полевые костры проносят борону, соху и другой сельскохозяйственный инвентарь. Такой обряд проводят, чтобы орудие не сломалось во время сезона и хорошо послужило хозяину.
Поговорки и приметы
- Родившиеся 13 апреля обладают даром повелевать огнем. Носить им следует александрит.
- Дым из трубы поднимается ровно вверх - скоро будет тепло.
- Если ветра нет, а сквозь облака видно синий небосвод, то скоро начнется ливень.
- Весенний снег на Ипатия уносит остатки зимнего.
- Если утром идет дождь, то лето будет ненастным, а если весь день стоит ясная погода, то и лето будет таким же ясным и солнечным.
- Солнце весь день яркое - долгое время будет стоять теплая погода.
- Если клен и береза выделяют сок, то вскоре потеплеет.