"Очень жарко": Тина Кароль оголила бедра и "засветила" грудь в откровенном наряде (фото)

Кароль появилась на мероприятии в белом полупрозрачном платье с рюшами и огромным вырезом, оголяющим бедра певицы.

Украинская певица Тина Кароль очаровала фанатов новым стильным и очень откровенным образом.

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На своей странице в Instagram певица опубликовала фото с "Вечера премьер с Катериной Осадчей", на котором Кароль вместе с фронтменом группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком представили их дуэтную песню.

Тина Кароль появилась на мероприятии в белом полупрозрачном платье с рюшами и огромным вырезом, оголяющим бедра певицы.

"Невероятная", "Очень жарко", "Какое красивое и откровенное платье", "Шикарная женщина-кошка", "Женщина, что вы творите? Доводите людей до сердечного приступа своей красотой", "Роскошная", - пишут в комментариях под фото.

Некоторые подписчики заметили схожесть в образах Кароль и Насти Каменских, которая тоже пришла на мероприятие в светлом платье с вырезом.