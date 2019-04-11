"Дольчегабановна": скандальная MARUV насмешила сеть нелепым образом
13:20, 11 апреля 2019Общество
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Певица опубликовала забавное фото из отпуска в Дубае.
MARUV / REUTERS
Скандальная украинская певица MARUV (Анна Корсун) позабавила сеть нелепым образом.
В Stories на своей Instagram-странице певица выложила фото с шоппинга в Дубае. На нем MARUV одета в платье в объемными рюшами и красным цветочным принтом.
При этом отсутствие макияжа на лице, кроссовки и надетая задом наперед кепка абсолютно не сочетаются с нарядом.
Певица иронично подписала фото: "Марув Дольчегабановна".
фото Instagram
Как сообщал УНИАН, ранее MARUV показала "горячие" фото с отдыха.
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