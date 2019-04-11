"Дольчегабановна": скандальная MARUV насмешила сеть нелепым образом

Певица опубликовала забавное фото из отпуска в Дубае.

Скандальная украинская певица MARUV (Анна Корсун) позабавила сеть нелепым образом.

В Stories на своей Instagram-странице певица выложила фото с шоппинга в Дубае. На нем MARUV одета в платье в объемными рюшами и красным цветочным принтом.

При этом отсутствие макияжа на лице, кроссовки и надетая задом наперед кепка абсолютно не сочетаются с нарядом.

Певица иронично подписала фото: "Марув Дольчегабановна".

Как сообщал УНИАН, ранее MARUV показала "горячие" фото с отдыха.