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"Дольчегабановна": скандальная MARUV насмешила сеть нелепым образом

13:20, 11 апреля 2019
Общество
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MARUV / REUTERS

В Stories на своей Instagram-странице певица выложила фото с шоппинга в Дубае. На нем MARUV одета в платье в объемными рюшами и красным цветочным принтом.

При этом отсутствие макияжа на лице, кроссовки и надетая задом наперед кепка абсолютно не сочетаются с нарядом.

Певица иронично подписала фото: "Марув Дольчегабановна".

фото Instagram

Как сообщал УНИАН, ранее MARUV показала "горячие" фото с отдыха.

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Теги: #MARUV