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В сети показали Тину Кароль без макияжа

12:44, 11 апреля 2019
Общество
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Instagram Тина Кароль

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Участник команды MONATIK в "Голосі країни-9" поделился в Instagram Stories фото в компании певицы.

Певица позировала в повседневном наряде и без грима. Тина запечатлена в черном платье с цветочным принтом, без привычного макияжа и фирменной укладки.

Как сообщал УНИАН, Тина Кароль вышла в свет в "голом" платье и вызвала жаркие споры в сети.

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Теги: #певица#Тина Кароль