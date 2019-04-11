В сети показали Тину Кароль без макияжа
12:44, 11 апреля 2019Общество
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Певица позировала в повседневном наряде и без грима.
Instagram Тина Кароль
В сети появилось фото 34-летней певицы Тины Кароль без макияжа.
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Участник команды MONATIK в "Голосі країни-9" поделился в Instagram Stories фото в компании певицы.
Певица позировала в повседневном наряде и без грима. Тина запечатлена в черном платье с цветочным принтом, без привычного макияжа и фирменной укладки.
Как сообщал УНИАН, Тина Кароль вышла в свет в "голом" платье и вызвала жаркие споры в сети.
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