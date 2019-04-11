"Что за ужас?": Тина Кароль вышла в свет в "голом" платье и вызвала жаркие споры в сети (фото, видео)

Через платье даже было видно нижнее белье певицы.

Украинская певица Тина Кароль пришла на концерт "Вечер премьер с Катериной Осадчей" в белом платье с прозрачными вставками. Через платье даже было видно нижнее белье певицы.

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Снимки были опубликованы в фан-аккаунте Тина в Instagram.

"Неужели у неё нет возможности подобрать красивое платье? Ужас", "Что это за ужасное платье?", "Она красивая как всегда, но наряды га*но, простите. Как не ночнушка так еще чего. У нее нет вкуса и никогда не было, нужен срочно стилист!", "Такое впечатление, что у нее зеркала дома нету", "Задумки с платьем я не поняла", "Тина красивая ,но когда уже будет и красиво одеваться!?, - пишут одни.

"У Тины всегда самые последние модели, именитых дизайнеров !!! Браво!!!", "Платье очень шикарно смотрится!", - пишут другие.

Как сообщал УНИАН, Лорак ужаснула сеть своим лицом.