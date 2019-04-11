"Пьяный" Иван Дорн бегал в тельняшке среди берез в новом клипе (видео)

Трек является современной интерпретацией русской застольной песни, которую издавна пели в Воронежской области.

Вышел клип на совместную песню скандального украинского певца Ивана Дорна и российской певицы Zventa Sventana "Мужа дома нету".

Видео опубликовано на официальном Youtube-канале Zventa Sventana.

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В видео Дорн, имитируя состояние изрядного опьянения, бегает по лесу среди берез в тельняшке и спортивных штанах. Танцоры в клипе исполняют русские народные танцы на современный манер.

Сам трек является современной интерпретацией русской застольной песни, которую издавна пели в Воронежской области.

"Мужа дома нету" — это народный танцевальный хаус. Трек про грань между свободой и разгулом. Про то, как безудержное веселье может увести на темную сторону силы. Изначально это застольная песня, которую в селе Россошки Воронежской области исполняли на свадьбах. Так девушкам внушали нормы поведения, а точнее то, как вести себя точно нельзя", - говорится в описании под видео.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля в сети появился клип российской группы "Альянс" на хит 80-х годов прошлого века, песню "На заре". Видео было снято ещё в 1987 году, однако до этого нигде не показывалось.