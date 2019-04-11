Тина Кароль обнажила грудь в платье с "опасным" декольте (фото)

Артистка появилась в эффектном образе, который дополнила фирменной прической и макияжем.

Популярная украинская певица, звездный тренер шоу "Голос країни" Тина Кароль продемонстрировала соблазнительный образ.

Читайте такжеАни Лорак в кружевном белье взбудоражила сеть (фото)

Снимок опубликован на фан-странице артистки в Instagram. В кадре появились все тренеры проекта - Тина Кароль, Потап, MONATIK и Dan Balan.

Певица восхитила сеть сексуальным нарядом в бельевом стиле - она предстала в платье розового цвета с кружевом. Такой лук выгодно подчеркнул лук поп-дивы.

Ранее в первом прямом эфире проекта "Голос країни 9" выступила участница команды Потапа Виктория Ягич, которая перепела хит MARUV Drunk Groove. Но зрителей впечатлил не только вокал участницы шоу, а и то, что она вышла на сцену в платье до пола, но к концу номера осталась только в боди.