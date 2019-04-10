Каменских с приоткрытым ртом завела сеть пикантным фото
13:58, 10 апреля 2019Общество
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На фото Каменских позирует в блестящем платье, открывающем плечи.
Instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских показала яркий кадр из своего последнего клипа Peligroso.
Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram.
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На нем Каменских позирует в блестящем платье, открывающем плечи. Рот девушки приоткрыт.
Фотография певицы собрала 50 тысяч лайнов за несколько часов.
"Вау, такая невероятная,очень красиво получилось!", "Настя, ты самая красивая, искренне говорю", "Горячая красотка!", - написали певице в комментариях.
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