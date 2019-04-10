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Каменских с приоткрытым ртом завела сеть пикантным фото

13:58, 10 апреля 2019
Общество
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Instagram Настя Каменских

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

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На нем Каменских позирует в блестящем платье, открывающем плечи. Рот девушки приоткрыт.

Фотография певицы собрала 50 тысяч лайнов за несколько часов.

"Вау, такая невероятная,очень красиво получилось!", "Настя, ты самая красивая, искренне говорю", "Горячая красотка!", - написали певице в комментариях.

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Теги: #Настя Каменских