Каменских с приоткрытым ртом завела сеть пикантным фото

На фото Каменских позирует в блестящем платье, открывающем плечи.

Украинская певица Настя Каменских показала яркий кадр из своего последнего клипа Peligroso.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

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На нем Каменских позирует в блестящем платье, открывающем плечи. Рот девушки приоткрыт.

Фотография певицы собрала 50 тысяч лайнов за несколько часов.

"Вау, такая невероятная,очень красиво получилось!", "Настя, ты самая красивая, искренне говорю", "Горячая красотка!", - написали певице в комментариях.