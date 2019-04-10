"Организаторы плачут": MARUV рассказала о своем райдере
Скандальная украинская певица MARUV (Анна Корсун), которая ранее презентовала клип на трек Siren Song, рассказала о своих требованиях к организаторам концертов.
Так, в интервью изданию "Сегодня" исполнительница призналась, что включает в себя ее райдер.
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"Ничего такого сверхъестественного. Обычно организаторам сложно с тем, что я вегетарианка и много чего не ем – рыбу, мясо, морепродукты, а также картошку, помидоры и рис", - отметила певица.
MARUV призналась, что организаторам также бывает сложно из-за ее предпочтений в одежде.
"А еще мы однажды прописали в райдер колготки в сетку, так как они рвутся почти на каждом выступлении и во время гастролей не успеваешь их купить. И это оказалось большой проблемой для организаторов – купить нам колготы в сетку. Многие звонят и плачут, мол не могут найти такие колготки", – отметила певица.
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