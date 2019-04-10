Астрологи назвали лучшие даты для похудения в 2019 году
10:06, 10 апреля 2019Общество
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Астрологи советуют всем желающим привести свою фигуру в порядок к пляжному сезону не упускать такой благоприятный шанс.
Для многих людей 2019 год станет временем перемен / фото slovofraza.com
С 10 апреля Юпитер начал двигаться в ретроградном направлении. И продолжаться это будет аж до 11 августа 2019 года.
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Такое положение планеты скажется на двух аспектах жизни – на ценах на топливо и на возможности похудеть, пишет "Главред" со ссылкой на Telegram-канал "Сухарева башня".
"В этот период возможны большие изменения на рынках нефти, газа и других полезных ископаемых. Топливо снова начнет формировать новостную повестку. Кстати, ретроградность Юпитера в этом году очень благоприятно для борьбы с лишним весом", – говорят астрологи.
Астрологи советуют всем желающим привести свою фигуру в порядок к пляжному сезону не упускать такой благоприятный шанс.
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