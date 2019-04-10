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Лобода умилила сеть трогательным фото с дочерью

09:35, 10 апреля 2019
Общество
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Instagram Светлана Лобода

В своем Instagram певица опубликовала совместное фото с дочкой и трогательное поздравление. 

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"С Днем Рождения , моя любовь. С тех пор как ты пришла в этот мир, моя жизнь наполнилась самым важным смыслом. Пусть Бог тебя хранит. Молюсь о тебе и прошу лёгкой судьбы и большого счастья. И люблю тебя всем сердцем. И всегда буду рядом", - написала певица.

В комментариях пользователи также принялись поздравлять девочку с праздником. К поздравлениям присоеденились и Александр Ревва, Максим Галкин, певицы Алсу и Наташа Королева.

Как сообщал УНИАН, Ани Лорак заинтриговала сеть тизером нового клипа.

  

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Теги: #певица#Светлана Лобода