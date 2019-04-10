Лобода умилила сеть трогательным фото с дочерью

В своем Instagram певица опубликовала совместное фото с дочкой и трогательное поздравление.

Украинская певица Светлана Лобода поздравила свою старшую дочь Еву с днем рождения.

В своем Instagram певица опубликовала совместное фото с дочкой и трогательное поздравление.

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"С Днем Рождения , моя любовь. С тех пор как ты пришла в этот мир, моя жизнь наполнилась самым важным смыслом. Пусть Бог тебя хранит. Молюсь о тебе и прошу лёгкой судьбы и большого счастья. И люблю тебя всем сердцем. И всегда буду рядом", - написала певица.

В комментариях пользователи также принялись поздравлять девочку с праздником. К поздравлениям присоеденились и Александр Ревва, Максим Галкин, певицы Алсу и Наташа Королева.

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