Лобода умилила сеть трогательным фото с дочерью
09:35, 10 апреля 2019Общество
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В своем Instagram певица опубликовала совместное фото с дочкой и трогательное поздравление.
Instagram Светлана Лобода
Украинская певица Светлана Лобода поздравила свою старшую дочь Еву с днем рождения.
В своем Instagram певица опубликовала совместное фото с дочкой и трогательное поздравление.
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"С Днем Рождения , моя любовь. С тех пор как ты пришла в этот мир, моя жизнь наполнилась самым важным смыслом. Пусть Бог тебя хранит. Молюсь о тебе и прошу лёгкой судьбы и большого счастья. И люблю тебя всем сердцем. И всегда буду рядом", - написала певица.
В комментариях пользователи также принялись поздравлять девочку с праздником. К поздравлениям присоеденились и Александр Ревва, Максим Галкин, певицы Алсу и Наташа Королева.
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