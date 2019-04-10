Ани Лорак заинтриговала сеть тизером нового клипа (видео)
08:31, 10 апреля 2019Общество
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Премьера песни должна состояться 16 апреля.
#ятебяждала
Украинская певица Ани Лорак заинтриговала сеть тизером нового клипа. Премьера песни должна состояться 16 апреля.
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Видео певица опубликовала на странице в Instagram.
На нем видно лишь то, что певица стоит в полутемном зале в платье цвета металлик.
На видео артистка произносит лишь одну реплику: "Я тебя ждала. Мы не попрощались".
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