Ани Лорак заинтриговала сеть тизером нового клипа (видео)

Премьера песни должна состояться 16 апреля.

Украинская певица Ани Лорак заинтриговала сеть тизером нового клипа. Премьера песни должна состояться 16 апреля.

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Видео певица опубликовала на странице в Instagram.

На нем видно лишь то, что певица стоит в полутемном зале в платье цвета металлик.

На видео артистка произносит лишь одну реплику: "Я тебя ждала. Мы не попрощались".

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