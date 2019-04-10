Астролог рассказал о смертельной болезни Софии Ротару

Ротару в этом году ждет самый кризисный период, и если она его преодолеет, то будет жить до 90 лет, отметил Влад Росс.

В последнее время в СМИ активно распространялась информация о том, что известная артистка София Ротару серьезно больна. По словам астролога Влада Росса, проблемы со здоровьем, причем весьма серьезные, у любимой многими певицы, действительно возможны.

"В день рождения Софии Михайловны был восходящий Козерог, а Козерогу в жизни постоянно что-то приходится преодолевать.Она родилась под знаком Льва, поэтому должна быть внимательной к своей сердечно-сосудистой системе, ведь у нее возможны проблемы с сердцем, артериальным давлением и кровью", - рассказал Росс в комментарии "Главреду".

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Астролог отметил, что в момент рождения в гороскопе Софии Ротару была планета сложностей и препятствий – Сатурн, который соединялся с Солнцем, а также был Плутон в соединении с Солнцем (Плутон – это всегда признак преодоления смерти).

"Как известно, еще в юном возрасте Ротару могла умереть, но она сумела побороть недуг и преодолеть эту сложную ситуацию. Самый уязвимый орган лично у нее – это легкие. И тогда, в более молодом возрасте, она преодолела туберкулез", - напомнил он.

По словам Росса, гороскоп Софии Михайловны указывает на то, что больше всего ей нужно опасаться ухода из жизни либо из-за проблем с артериальным давлением, либо из-за проблем с сердцем, а также возможно малокровие.

"На данный момент гороскоп показывает, что есть риск белокровия, рака крови. Возможно, сейчас она как раз и проходит реабилитацию, лучевую или химиотерапию. Уран в Доме здоровья и болезней у Ротару находится в соединении с Марсом, а это сулит резкий, неожиданный уход из жизни. Это говорит о том, что в случае болезни София Михайловна не будет долго болеть, не будет годами прикована к постели, не будет лежать годами. Все произойдет очень внезапно: сегодня она есть, завтра ее нет", - заявил он.

"Повторюсь, уязвимое место Ротару – легкие. Потому возможны различные проблемы с дыханием, например, астма, или другие заболевания. Возможно, потому врачи ей и посоветовали переехать в Ялту – ей необходим целебный крымский морской воздух", - добавил Росс.

По данным астролога, в 2018 году Сатурн, планета большого несчастья, в гороскопе Ротару вошел в Дом больницы, и там летом-осенью этого года он соединится с асцендентом.

"Это будет для Софии Михайловны самый критический, самый кризисный период. Если она преодолеет лето-осень, она будет жить и дальше. Всегда, когда я вижу у человека в гороскопе Сатурн в соединении с Солнцем в Доме смерти и ухода из жизни, говорю, что такой человек может прожить до 90 лет. Но в то же время у нее такой показатель Урана и Марса в доме, который связан с легкими и неожиданным уходом из жизни, что возможны серьезные проблемы со здоровьем. Потому все будет зависеть от врачей", - резюмировал он.

Росс выразил надежду, что в данной ситуации проблемы со здоровьем Ротару сможет преодолеть.