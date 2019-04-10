Раскрыт главный сюрприз на юбилейном концерте Аллы Пугачевой

Каждый год Примадонна с размахом отмечает свой день рождения. Этот год не исключение — она устраивает сначала празднование с близкими, а через несколько дней — сольный концерт, к которому готовится уже полгода.

Уже больше полугода продолжается подготовка к 70-летию Аллы Пугачевой, которое она отмечает 15 апреля.

В этот день Примадонне скажут теплые слова в узком семейном кругу, а через несколько дней состоится грандиозная вечеринка, ведущим которой станет ее супруг Максим Галкин. Планируется, что ужин пройдет в формате капустника: юбилярше вручат подарки, произнесут поздравления и тосты в ее честь, пишет СтарХит.

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В качестве гостей Алла Борисовна хочет видеть всех, с кем судьба сводила ее на протяжении многих лет. Это поэты и композиторы, написавшие для нее хиты, — Илья Резник, Карина Филиппова, Игорь Николаев, Александр Зацепин, врачи, которые не раз помогали поддерживать здоровье, а также ее друзья из разных сфер — от политики до шоу-бизнеса: Дмитрий Песков и Татьяна Навка, Галина Волчек, Борис Краснов, Олег Меньшиков, Ирина Муравьева, Алишер, Олеся Судзиловская. Будут и самые близкие: Кристина Орбакайте с детьми Никитой, Дени и Клавдией, Алина Редель, Филипп Киркоров с Аллой-Викторией и Мартином, Николай Басков, Александр Буйнов с супругой Аленой, Валентин и Марина Юдашкины и многие другие.

Большинство из них также придут и на юбилейный концерт «P.S. Алла Пугачева», который состоится 17 апреля в Кремле.

Концерт будет полностью сольным, никаких дуэтов Примадонна не планирует. Сейчас артистка оттачивает хореографию с Егором Дружининым и руководительницей шоу-балета «Тодес» Аллой Духовой, а также вносит последние правки в сценарий вечера. А самым главным сюрпризом станет появление на сцене наследников той женщины, которая поет, — двойняшек Гарри и Лизы Галкиных.

Ранее в сети появились кадры с репетиции юбилейного концерта Аллы Пугачевой. На них Примадонна предстала с новой прической - прямой челкой и удлиненным каре. Также она вернулась к естественному цвету волос.