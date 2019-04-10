День братьев и сестер 2019: поздравления, открытки, стихи

Традиция отмечать День братьев и сестер 10 апреля пришла из США, его английское название - Siblings Day (National Siblings Day).

День братьев и сестер 2019 отмечается в разных странах мира 10 апреля. И это отличный повод вспомнить о том, что на Земле есть близкая родственная душа.

Этот пока еще не слишком известный праздник призван продолжить традицию чествования семейных и родственных уз, укрепляя отношения между близкими людьми, каковыми и являются по отношению друг к другу братья и сестры. Сама по себе традиция чествования кровной близости брата и сестры, теплых отношений между ними на протяжении всей жизни существовала у многих народов. В Индии и сегодня есть соответствующий национальный праздник - Ракша-бандхан.

Традиция отмечать День братьев и сестер 10 апреля пришла из США, его английское название - Siblings Day (National Siblings Day). Идея учреждения нового праздника принадлежит Клаудии Эварт, потерявшей своих родных брата и сестру в раннем возрасте. В память о них Клаудия и решила организовать проведение праздника, а в качестве даты выбрала 10 апреля - День рождения её сестры.

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Впервые он был отмечен в 1998 году и стал быстро набирать популярность сначала в США, а затем получил распространение и в других странах, к примеру – Британии, Австралии, Японии, Новой Зеландии, Канаде, Швеции и прочих. Также в праздновании дня братьев и сестер уже появляются свои традиции. Например, в этот день принято дарить подарки брату или сестре, поздравлять по телефону, собираться в кафе или всей семьей дома.

Есть отличия от индийского торжества - в Индии ритуал проводится между двумя близкими людьми. В США и в других странах мира, присоединившихся к празднованию, количество братьев и сестер не имеет значение. Они все являются полноправными участниками, вручающими и принимающими подарки и поздравления.

Главная идея праздника состоит в поддержании добросердечных отношений, сплочении семьи. Поэтому общественные организации и активисты проводят в этот день мастер-классы, выставки, концерты и другие праздничные мероприятия, устраивают акции, фестивали.

Поздравления с днем братьев и сестер

Интернет позволяет сократить любое расстояние и всегда быть на связи. А сами поздравления с днем братьев и сестер ничем не ограничиваются, кроме фантазии и финансовых возможностей.

В день сестры можно дарить цветы и подарки, красивые открытки, милые безделушки или полезные вещи. Приветствуются оригинальные сувениры, сделанные своими руками, подарки со смыслом – ангелочки, обереги, талисманы.

День братьев и сестер стихи

В день сестер и братьев

Крепких всем объятьев,

Теплых отношений,

Радостных мгновений.

Жить без ссор старайтесь,

Чаще обнимайтесь,

Помощь предлагайте

И не предавайте.

***

Если ты не один, есть сестра или брат,

Значит можно считать, ты безумно богат.

Коль находится рядом родное плечо,

То любые проблемы уже ни по чем.

Поздравляю я всех с этим радостным днем,

Берегите и братьев и ваших сестер,

Пусть великая дружба всех соединит,

Путь к любимым сердцам будет вечно открыт!

***

Поздравляю с днем братьев и сестер! Как прекрасно, что у меня было с кем делить свои детские радости и печали, вместе играть и драться, просить совета и чувствовать родное плечо. Желаю тебе настоящего счастья, искренней любви, и пусть твои дети будут так же близки, как и мы с тобой!

***

Как хорошо, что у меня есть ты —

Родная кровь, надежная опора,

И каждый день молю я всех святых,

Чтоб между нами не случались ссоры.

И в этот день судьбу благодарю

За то, что ты живешь на свете этом.

Я редко говорю, но я люблю,

Люблю тебя, твои упреки и советы!

***

Поздравляю с Днём братьев и сестёр. Желаю, чтобы с родным любимым человечком никогда не было скучно, чтобы с ним можно было всегда поделиться и радостью, и сокровенным переживанием. Здоровья вам, взаимопонимания, совместных успехов и искренней гордости за победы друг друга.

***

С Днем братьев и сестре

Сегодня поздравляю,

Вам теплых отношений

С родными пожелаю.

Всегда пускай поддержит

Любовь вас и совет,

А дружба между вами

Несет по жизни свет.

Роднее нет на свете,

Чем брат или сестра,

Добра и понимания

Вам пожелаю я.

***

Нет ничего крепче родственных уз. Вы самые близкие люди друг другу. Брат всегда бережет сестер, а сестра это вечная опека брата. Живите всегда в согласии, дружбе и любви. Держитесь душами друг за друга. Пускай счастье, всегда будет над головой, как лавровый венец. Здоровья и всего самого доброго.

***

Праздник есть в году хороший,

На другие не похожий,

Очень теплый он, душевный

И такой родной, семейный!

День, когда не будет ссор —

Праздник братьев и сестер!

Эта связь всегда сильна,

Всем и каждому видна!

В этот день вы позвоните,

Брата в гости пригласите,

Иль с сестрою вы встречайте,

Праздник этот отмечайте!

***

С днем братьев и сестер

Тебя сегодня поздравляю,

Беречь тепло прекрасных уз

Всегда, везде тебе желаю.

Пусть дружба и любовь меж нас

Нам дарит мощь, защиту, силы,

И чтоб обиды, горечь в сердце

Наш крепкий дух не подкосили.

***

Братишки и сестренки!

Обнимем все друг друга!

Ведь это же так ценно —

Родителей заслуга.

Что мы идем по жизни

Уверенно, легко,

Искать ведь нам поддержку

Не нужно далеко.

И можем мы заботы

Все поровну делить.

Давайте будем очень

Друг друга мы ценить.

***

День братьев и сестер картинки

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