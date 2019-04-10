День братьев и сестер 2019: поздравления, открытки, стихи
День братьев и сестер 2019 отмечается в разных странах мира 10 апреля. И это отличный повод вспомнить о том, что на Земле есть близкая родственная душа.
Этот пока еще не слишком известный праздник призван продолжить традицию чествования семейных и родственных уз, укрепляя отношения между близкими людьми, каковыми и являются по отношению друг к другу братья и сестры. Сама по себе традиция чествования кровной близости брата и сестры, теплых отношений между ними на протяжении всей жизни существовала у многих народов. В Индии и сегодня есть соответствующий национальный праздник - Ракша-бандхан.
Традиция отмечать День братьев и сестер 10 апреля пришла из США, его английское название - Siblings Day (National Siblings Day). Идея учреждения нового праздника принадлежит Клаудии Эварт, потерявшей своих родных брата и сестру в раннем возрасте. В память о них Клаудия и решила организовать проведение праздника, а в качестве даты выбрала 10 апреля - День рождения её сестры.
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Впервые он был отмечен в 1998 году и стал быстро набирать популярность сначала в США, а затем получил распространение и в других странах, к примеру – Британии, Австралии, Японии, Новой Зеландии, Канаде, Швеции и прочих. Также в праздновании дня братьев и сестер уже появляются свои традиции. Например, в этот день принято дарить подарки брату или сестре, поздравлять по телефону, собираться в кафе или всей семьей дома.
Есть отличия от индийского торжества - в Индии ритуал проводится между двумя близкими людьми. В США и в других странах мира, присоединившихся к празднованию, количество братьев и сестер не имеет значение. Они все являются полноправными участниками, вручающими и принимающими подарки и поздравления.
Главная идея праздника состоит в поддержании добросердечных отношений, сплочении семьи. Поэтому общественные организации и активисты проводят в этот день мастер-классы, выставки, концерты и другие праздничные мероприятия, устраивают акции, фестивали.
Поздравления с днем братьев и сестер
Интернет позволяет сократить любое расстояние и всегда быть на связи. А сами поздравления с днем братьев и сестер ничем не ограничиваются, кроме фантазии и финансовых возможностей.
В день сестры можно дарить цветы и подарки, красивые открытки, милые безделушки или полезные вещи. Приветствуются оригинальные сувениры, сделанные своими руками, подарки со смыслом – ангелочки, обереги, талисманы.
День братьев и сестер стихи
В день сестер и братьев
Крепких всем объятьев,
Теплых отношений,
Радостных мгновений.
Жить без ссор старайтесь,
Чаще обнимайтесь,
Помощь предлагайте
И не предавайте.
***
Если ты не один, есть сестра или брат,
Значит можно считать, ты безумно богат.
Коль находится рядом родное плечо,
То любые проблемы уже ни по чем.
Поздравляю я всех с этим радостным днем,
Берегите и братьев и ваших сестер,
Пусть великая дружба всех соединит,
Путь к любимым сердцам будет вечно открыт!
***
Поздравляю с днем братьев и сестер! Как прекрасно, что у меня было с кем делить свои детские радости и печали, вместе играть и драться, просить совета и чувствовать родное плечо. Желаю тебе настоящего счастья, искренней любви, и пусть твои дети будут так же близки, как и мы с тобой!
***
Как хорошо, что у меня есть ты —
Родная кровь, надежная опора,
И каждый день молю я всех святых,
Чтоб между нами не случались ссоры.
И в этот день судьбу благодарю
За то, что ты живешь на свете этом.
Я редко говорю, но я люблю,
Люблю тебя, твои упреки и советы!
***
Поздравляю с Днём братьев и сестёр. Желаю, чтобы с родным любимым человечком никогда не было скучно, чтобы с ним можно было всегда поделиться и радостью, и сокровенным переживанием. Здоровья вам, взаимопонимания, совместных успехов и искренней гордости за победы друг друга.
***
С Днем братьев и сестре
Сегодня поздравляю,
Вам теплых отношений
С родными пожелаю.
Всегда пускай поддержит
Любовь вас и совет,
А дружба между вами
Несет по жизни свет.
Роднее нет на свете,
Чем брат или сестра,
Добра и понимания
Вам пожелаю я.
***
Нет ничего крепче родственных уз. Вы самые близкие люди друг другу. Брат всегда бережет сестер, а сестра это вечная опека брата. Живите всегда в согласии, дружбе и любви. Держитесь душами друг за друга. Пускай счастье, всегда будет над головой, как лавровый венец. Здоровья и всего самого доброго.
***
Праздник есть в году хороший,
На другие не похожий,
Очень теплый он, душевный
И такой родной, семейный!
День, когда не будет ссор —
Праздник братьев и сестер!
Эта связь всегда сильна,
Всем и каждому видна!
В этот день вы позвоните,
Брата в гости пригласите,
Иль с сестрою вы встречайте,
Праздник этот отмечайте!
***
С днем братьев и сестер
Тебя сегодня поздравляю,
Беречь тепло прекрасных уз
Всегда, везде тебе желаю.
Пусть дружба и любовь меж нас
Нам дарит мощь, защиту, силы,
И чтоб обиды, горечь в сердце
Наш крепкий дух не подкосили.
***
Братишки и сестренки!
Обнимем все друг друга!
Ведь это же так ценно —
Родителей заслуга.
Что мы идем по жизни
Уверенно, легко,
Искать ведь нам поддержку
Не нужно далеко.
И можем мы заботы
Все поровну делить.
Давайте будем очень
Друг друга мы ценить.
***
День братьев и сестер картинки
Ранее УНИАН сообщал, когда Вербное воскресенье 2019. Так, Вербная неделя приходится на период с 15 по 21 апреля, а Вербное воскресенье - на 21 апреля.